Prima pagină » Emisiuni » O revoltă cu sute de oameni la Segarcea, înfruntată de doar zece „mascați”. „Trebuia să dai și în stânga, și în dreapta”

O revoltă cu sute de oameni la Segarcea, înfruntată de doar zece „mascați”. „Trebuia să dai și în stânga, și în dreapta”

Alexandra Anton Marinescu
O revoltă cu sute de oameni la Segarcea, înfruntată de doar zece „mascați”. „Trebuia să dai și în stânga, și în dreapta”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O revoltă la Segarcea, la care au participat sute de persoane, a fost rememorată de Ionuț Ciciu la „Martorii”. Unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de „mascați” ale Poliției Române spune că doar aproximativ zece oameni au rămas să înfrunte mulțimea. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Misiunea pornise de la debranșarea unor localnici de la energia electrică. Nemulțumiți, oamenii s-au îndreptat spre Primăria Segarcea. Forțele de ordine au format un cordon de protecție în fața instituției. Pe măsură ce tensiunile au crescut, echipa de intervenție ar fi rămas alături de un singur polițist din localitate.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Revoltă la Segarcea. „Eu nu plec de aici, stau cu voi”

Ionuț Ciciu își amintește că un singur polițist din Segarcea ar fi rămas alături de luptători. Acesta era, potrivit invitatului, portarul echipei de fotbal a inspectoratului.

„Unul singur a rămas lângă noi. Mi-am adus aminte că era portarul echipei inspectoratului de fotbal. Avea o coadă de lopată și a spus: «Eu nu plec de aici, stau cu voi aici».”

Situația avea să degenereze. În zonă se efectuau lucrări la borduri, iar în apropiere se aflau grămezi de pietre. Ciciu compară imaginile de atunci cu o scenă dintr-un film al lui Sergiu Nicolaescu.

„Lucrurile au degenerat. Cum s-au nimerit acolo vreo două grămezi de pietre, că se lucra pe acolo, pe la borduri. În situația asta, n-am avut decât să intrăm în ei. Parcă rula un film așa, de Sergiu Nicolaescu. Ziceai că ești într-un peisaj de film. Trebuia să dai și în stânga, și în dreapta.”

Fostul luptător vorbește despre un dezechilibru numeric. Potrivit relatării sale, aproximativ zece oameni din trupele de intervenție se aflau în fața a 200-300 de persoane.

„Tot așa, 200-300 de persoane, noi zece oameni. Când au văzut că noi nu dăm înapoi și chiar ripostăm și acționăm în forță, au pus mâna pe pietre prima dată. Au început să arunce cu pietre, după care ei s-au retras în zona unde locuiau, ca să se regrupeze și să se înarmeze.”

Autospeciala care le asigura protecția luptătorilor

După retragerea grupului, echipa trebuia să găsească o soluție pentru continuarea intervenției. Ionuț Ciciu spune că luptătorii aveau atunci la dispoziție o autospecială Iveco 4×4. Vehiculul provenea din dotarea carabinierilor italieni și putea oferi protecție în timpul înaintării.

„Ne-am gândit cum să acționăm. Am găsit soluția. Aveam o mașină foarte bună din dotarea carabinierilor italieni, un Iveco de ăsta care ținea la tăvăleală, 4×4, care asigura o protecție la pietre.”

Ionuț Ciciu susține că astfel de vehicule sunt importante pentru apropierea în siguranță a luptătorilor de locul unei intervenții. El afirmă că structurile SAS din țară și SIAS București nu ar mai dispune, în prezent, de o autospecială care să ofere o protecție balistică similară.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au prins pe Konstantinos Passaris: Cum și-a justificat „Fiara din Balcani” dubla crimă
13:40
Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au prins pe Konstantinos Passaris: Cum și-a justificat „Fiara din Balcani” dubla crimă
EMISIUNI De la taximetrist în Craiova la spaima cartelurilor din Mexic: Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au cunoscut pe „Rechinul”
12:22
De la taximetrist în Craiova la spaima cartelurilor din Mexic: Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au cunoscut pe „Rechinul”
ACTUALITATE Războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Mărturia unuia dintre „mascații” trimiși în stradă
11:40
Războiul din Craiova dintre „Frăția” și romii din Fața Luncii. Mărturia unuia dintre „mascații” trimiși în stradă
EMISIUNI Duminică 6 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-REALITATEA NESPUSĂ DIN POLIȚIA ROMÂNĂ
19:00, 05 Sep 2026
Duminică 6 septembrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII-REALITATEA NESPUSĂ DIN POLIȚIA ROMÂNĂ
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
09:00, 05 Sep 2026
Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
EXCLUSIV Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei
09:00, 05 Sep 2026
Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei
Mediafax
Lukașenko ar fi gata să-l „trădeze” pe Putin la momentul potrivit
Digi24
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Cancan.ro
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Harta autostrăzilor din România, după două decenii de șantiere: „Lumea se obișnuiește repede cu binele”
Mediafax
Pompierii români în acțiune în Grecia. Salvatorii noștri se luptă cu flăcările grecilor
Click
Dan Negru, mesaj controversat la început de an școlar. Prezentatorul, revoltat de un obicei păstrat de zeci de ani în școli: „O pedeapsă militară”
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Frankie de la „Insula Iubirii” 2026! Cu ce se ocupă, de fapt, tânăra care i-a zăpăcit pe toți?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
O specie misterioasă a fost observată la mii de metri adâncime în Pacific
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!

Cele mai noi

Trimite acest link pe