O revoltă la Segarcea, la care au participat sute de persoane, a fost rememorată de Ionuț Ciciu la „Martorii”. Unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de „mascați” ale Poliției Române spune că doar aproximativ zece oameni au rămas să înfrunte mulțimea. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Misiunea pornise de la debranșarea unor localnici de la energia electrică. Nemulțumiți, oamenii s-au îndreptat spre Primăria Segarcea. Forțele de ordine au format un cordon de protecție în fața instituției. Pe măsură ce tensiunile au crescut, echipa de intervenție ar fi rămas alături de un singur polițist din localitate.

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Revoltă la Segarcea. „Eu nu plec de aici, stau cu voi”

Ionuț Ciciu își amintește că un singur polițist din Segarcea ar fi rămas alături de luptători. Acesta era, potrivit invitatului, portarul echipei de fotbal a inspectoratului.

„Unul singur a rămas lângă noi. Mi-am adus aminte că era portarul echipei inspectoratului de fotbal. Avea o coadă de lopată și a spus: «Eu nu plec de aici, stau cu voi aici».”

Situația avea să degenereze. În zonă se efectuau lucrări la borduri, iar în apropiere se aflau grămezi de pietre. Ciciu compară imaginile de atunci cu o scenă dintr-un film al lui Sergiu Nicolaescu.

„Lucrurile au degenerat. Cum s-au nimerit acolo vreo două grămezi de pietre, că se lucra pe acolo, pe la borduri. În situația asta, n-am avut decât să intrăm în ei. Parcă rula un film așa, de Sergiu Nicolaescu. Ziceai că ești într-un peisaj de film. Trebuia să dai și în stânga, și în dreapta.”

Fostul luptător vorbește despre un dezechilibru numeric. Potrivit relatării sale, aproximativ zece oameni din trupele de intervenție se aflau în fața a 200-300 de persoane.

„Tot așa, 200-300 de persoane, noi zece oameni. Când au văzut că noi nu dăm înapoi și chiar ripostăm și acționăm în forță, au pus mâna pe pietre prima dată. Au început să arunce cu pietre, după care ei s-au retras în zona unde locuiau, ca să se regrupeze și să se înarmeze.”

Autospeciala care le asigura protecția luptătorilor

După retragerea grupului, echipa trebuia să găsească o soluție pentru continuarea intervenției. Ionuț Ciciu spune că luptătorii aveau atunci la dispoziție o autospecială Iveco 4×4. Vehiculul provenea din dotarea carabinierilor italieni și putea oferi protecție în timpul înaintării.

„Ne-am gândit cum să acționăm. Am găsit soluția. Aveam o mașină foarte bună din dotarea carabinierilor italieni, un Iveco de ăsta care ținea la tăvăleală, 4×4, care asigura o protecție la pietre.”

Ionuț Ciciu susține că astfel de vehicule sunt importante pentru apropierea în siguranță a luptătorilor de locul unei intervenții. El afirmă că structurile SAS din țară și SIAS București nu ar mai dispune, în prezent, de o autospecială care să ofere o protecție balistică similară.