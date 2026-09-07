Gândul i-a întrebat pe cititorii săi ce fel de premier ar dori să desemneze președintele Nicușor Dan pentru România, în contextul în care s-au împlinit 125 de zile de la demiterea lui Ilie Bolojan, iar țara este ancorată într-o criză politică.

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor două variante de răspuns la întrebarea „Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?”.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

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Din cele 5.137 de voturi, peste 3.600 s-au îndreptat către desemnarea unui „premier de la partide”. Astfel, avem următoarele date:

Premier tehnocrat – 28% dintre voturi, adică 1.455 de voturi;

Premier de la partide – 72% dintre voturi, adică 3.682 de voturi.

În acest sens, o parte dintre cititorii Gândul, care au răspuns acestui sondaj, înclină către desemnarea unui premier care nu este tehnocrat.

Desemnarea unui premier politic a fost amânată de Nicușor Dan

În urmă cu doar câteva zile, după ce Nicușor Dan a ieșit de la întâlnirea cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, președintele a fost întrebat despre desemnarea viitorului premier al României. Nicușor Dan a confirmat că a purtat discuții cu mai mulți politicieni, dar nu a luat încă o decizie. Vacanța parlamentară a împiedicat un vot fizic. Potrivit surselor Gândul, pe lista scurtă a președintelui se află două nume. Potrivit surselor, Sorin Grindeanu și Eugen Tomac au rămas pe lista scurtă a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Inițial, pe listă s-a aflat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, însă numele său a fost eliminat.

„În zilele următoare, evident societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții în toată această perioadă, nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță, era nevoie de un vot fizic dar e momentul să tranșăm problema”, a spus Nicușor Dan, atunci. Vezi AICI declarațiile.

Astăzi, 7 septembrie 2026, în prima zi a noului an școlar, șeful statului a mers la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași, unde a susținut declarații de presă. Întrebat despre desemnarea viitorului premier, președintele a evitat să răspundă. Mai multe detalii AICI.