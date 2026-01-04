Exor și familia Ferrari prelungesc pactul acționarilor. Părțile au drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari

Exor, compania de investiții a familiei Agnelli, și familia Ferrari au convenit să reînnoiască acordul acționarilor care guvernează producătorul italian de mașini sport de lux.

Acordul pe 10 ani, care expiră duminică, a fost prelungit până la data de 4 ianuarie 2029, cu o reînnoire automată pentru încă trei ani, cu excepția cazului în care părțile decid să îl rezilieze, au declarat Exor și Piero Ferrari într-un comunicat.

În baza acordului, părțile vor colabora pentru a-și coordona pozițiile cu privire la chestiunile care urmează să fie soluționate în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Ferrari și vor avea drepturi reciproce de primă ofertă în cazul transferurilor de acțiuni Ferrari.

Exor deține aproximativ 20% din acțiunile Ferrari, iar Piero Ferrari este al doilea investitor al companiei, cu o participație de 10,6%. Împreună, ei dețin peste 48% din drepturile de vot.

CEO-ul Exor, John Elkann, descendent al familiei Agnelli, este președintele Ferrari. Piero Ferrari este vicepreședinte și membru neexecutiv al consiliului de administrație.

