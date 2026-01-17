UPDATE. 9.53. Presa locală prezintă imagini din interiorul apartamentului de unde a avut loc explozia în Alba Iulia.

UPDATE. 9.50. Ministerul Sănătății face primele precizări după explozia de la Alba Iulia: „În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală. Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate„.

UPDATE 9.47. Șeful ISU și prefectul de Alba, vorbesc despre explozia din Alba Iulia.

ȘTIREA INIȚIALĂ. O explozie s-a produs sâmbătă dimineața, în jurul orei 07:00, într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. În urma deflagrației, un bărbat de 37 de ani a fost rănit, suferind arsuri. De asemenea, o altă persoană a fost rănită în timp ce părăsea blocul.

În urma exploziei au fost afectate cinci apartamente. Autoritățile au evacuat persoanele din întregul bloc. Cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

La fața locului se află echipe de la Delgaz Grid și E-On, care verifică împreună cu ISU Alba concentrația de gaz. Spațiile din blocul respectiv au fost ventilate iar alimentarea cu gaze și energie electrică a fost sistată.

Știre în curs de actualizare