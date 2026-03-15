Explozie la un apartament din Bârlad, dintr-un bloc social: 30 de persoane au fost evacuate. Sunt 2 victime

15 mart. 2026, 07:39, Actualitate
Explozie la un apartament din Bârlad, dintr-un bloc social: 30 de persoane au fost evacuate. Sunt 2 victime

Explozie la un bloc social de pe strada Alexandru Vlahuță din Bârlad, unde câteva apartamente au fost distruse, precum și instalația electrică și de apă a întregului imobil, scrie vremeanouă.ro.

Persoana care deținea apartamentul în cauză este un bărbat de 70 de ani, surdo-mut, iar acesta nu se afla în locuință. El coborâse în fața blocului, dar faptul că avea arsuri pe 10% din suprafața corpului sugerează că el a fost în proximitatea exploziei. Sau este posibil sa se fi ars în momentul în care a încercat să își salveze câinele, scrie sursa citată.

Câinele a fost surprins în casă, în momentul deflagrației, iar echipajul SMURD a încercat să îl ajute. Explozia s-ar fi produs de la acumularea de gaze, iar butelia nu a explodat.

Trei apartamente din acel bloc au fost afectate, iar 30 de personae au fost evacuate. Blocul a fost deconectat de la energie electrică și apă, deoarece, în momentul exploziei, țeava de la etajul 1 s-a avariat.

Din primele informații, se pare că în acest bloc nu ar exista rețea de gaz, iar oamenii ar fi folosit butelii la aragaz. Din cauza datoriilor unor locatari s-a întrerupt și furnizarea cu agentul termic.

Cu toate că mai sunt blocuri sociale în Bârlad, unde tot la fel s-a întrerupt agentul termic, oamenii mergând în audiență la prefect sau la CLM Bârlad pentru a cere reluarea furnizării agentului termic, în cazul imobilului de față locatarii nu au protestat, o mare parte dintre ei preferând să își pună aparate de aer condiționat, care dau și căldură. Prin urmare, ipoteza că oamenii din blocul de pe strada „Vlahuță” foloseau buteliile de aragaz pentru a se încălzi este falsă.

Explozia de la Bârlad a înregistrat două victime, un bărbat de 69 de ani și o femeie de 70 de ani. Ambele victime au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

„Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a fost solicitat să intervină în această seară în municipiul Bârlad, acolo unde a avut loc o explozie provocată de aprinderea unei butelii. Au fost trimise la caz trei ambulanțe S.A.J., precum și echipaje de pompieri coordonate de medicul de gardă. La locul solicitării a fost găsită o victimă conștientă, un bărbat în vârstă de 69 de ani, care prezenta arsuri de gradul II și III pe aproximativ 10% din suprafața corporală, predominant la nivelul feței, gâtului și mâinilor. După acordarea primului ajutor, victima a fost transportată la Spitalul Municipal Bârlad. Tot la Spitalul Bârlad a mai fost transportată o persoană de sex feminin în vârstă de 70 de ani, care prezenta un atac de panică”, a transmis SAJ Vaslui.

Autorul recomandă:

O explozie a avariat o şcoală evreiască din Amsterdam într-un atac ţintit asupra comunităţii evreieşti

Citește și

AFACERI 40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
08:57
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
POLITICĂ Ciprian Ciucu a dezvăluit ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti/Cineva m-a înjurat”
08:40
Ciprian Ciucu a dezvăluit ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti/Cineva m-a înjurat”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii de la București au pus România într-o stare de instabilitate fără să ofere nicio garanție suplimentară”
08:30
Dan Dungaciu: „Liderii de la București au pus România într-o stare de instabilitate fără să ofere nicio garanție suplimentară”
RETAIL Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
08:18
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
FLASH NEWS Zelenski afirmă că Rusia furnizează Iranului drone Shahed
08:03
Zelenski afirmă că Rusia furnizează Iranului drone Shahed
GALERIE FOTO Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi alături de susținătorii săi: „Am fost, suntem și vom fi împreună”
07:38
Mesajul lui Călin Georgescu după ce a plantat pomi alături de susținătorii săi: „Am fost, suntem și vom fi împreună”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ziua care a marcat începutul unuia dintre cele mai mari imperii din istoria lumii
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Parteneriatul strategic cu Ucraina nu aduce nimic benefic pentru România. Noi am ajuns să depozităm gazele din Marea Neagră la Kiev”
08:00
Ion Cristoiu: „Parteneriatul strategic cu Ucraina nu aduce nimic benefic pentru România. Noi am ajuns să depozităm gazele din Marea Neagră la Kiev”
SPORT Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”
07:33
Andrei Nicolescu, după ARBITRAJUL de la Rapid – Dinamo: „E cea mai mare greșeală din tot campionatul acesta”
ACTUALITATE 15 Martie, calendarul zilei: Eva Longoria împlinește 51 de ani, Ioan Andone 66. Este asasinat Iulius Cezar
07:15
15 Martie, calendarul zilei: Eva Longoria împlinește 51 de ani, Ioan Andone 66. Este asasinat Iulius Cezar
SPORT Acționarul Rapidului, replică dură după ce dinamoviștii au atacat ARBITRAJUL la derby. „Sunt frustrați că i-am bătut din nou”
07:15
Acționarul Rapidului, replică dură după ce dinamoviștii au atacat ARBITRAJUL la derby. „Sunt frustrați că i-am bătut din nou”
CONTROVERSĂ „Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată
07:00
„Pactul de supraviețuire” al lui Viktor Orbán, înaintea scrutinului din 12 aprilie. „Alegerile din Ungaria ar putea fi anulate, ca în România” / De ce nu are sens o astfel de analogie forțată
SPORT Arbitrul Istvan Kovacs, desființat după DERBY-UL Rapid – Dinamo. „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”
07:00
Arbitrul Istvan Kovacs, desființat după DERBY-UL Rapid – Dinamo. „Numai dacă ești beat nu dai fault acolo”

Cele mai noi

Trimite acest link pe