Explozie la un apartament din Bârlad, dintr-un bloc social: 30 de persoane au fost evacuate. Sunt 2 victime

Explozie la un bloc social de pe strada Alexandru Vlahuță din Bârlad, unde câteva apartamente au fost distruse, precum și instalația electrică și de apă a întregului imobil, scrie vremeanouă.ro.

Persoana care deținea apartamentul în cauză este un bărbat de 70 de ani, surdo-mut, iar acesta nu se afla în locuință. El coborâse în fața blocului, dar faptul că avea arsuri pe 10% din suprafața corpului sugerează că el a fost în proximitatea exploziei. Sau este posibil sa se fi ars în momentul în care a încercat să își salveze câinele, scrie sursa citată.

Câinele a fost surprins în casă, în momentul deflagrației, iar echipajul SMURD a încercat să îl ajute. Explozia s-ar fi produs de la acumularea de gaze, iar butelia nu a explodat.

Trei apartamente din acel bloc au fost afectate, iar 30 de personae au fost evacuate. Blocul a fost deconectat de la energie electrică și apă, deoarece, în momentul exploziei, țeava de la etajul 1 s-a avariat.

Din primele informații, se pare că în acest bloc nu ar exista rețea de gaz, iar oamenii ar fi folosit butelii la aragaz. Din cauza datoriilor unor locatari s-a întrerupt și furnizarea cu agentul termic.

Cu toate că mai sunt blocuri sociale în Bârlad, unde tot la fel s-a întrerupt agentul termic, oamenii mergând în audiență la prefect sau la CLM Bârlad pentru a cere reluarea furnizării agentului termic, în cazul imobilului de față locatarii nu au protestat, o mare parte dintre ei preferând să își pună aparate de aer condiționat, care dau și căldură. Prin urmare, ipoteza că oamenii din blocul de pe strada „Vlahuță” foloseau buteliile de aragaz pentru a se încălzi este falsă.

Explozia de la Bârlad a înregistrat două victime, un bărbat de 69 de ani și o femeie de 70 de ani. Ambele victime au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

„Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a fost solicitat să intervină în această seară în municipiul Bârlad, acolo unde a avut loc o explozie provocată de aprinderea unei butelii. Au fost trimise la caz trei ambulanțe S.A.J., precum și echipaje de pompieri coordonate de medicul de gardă. La locul solicitării a fost găsită o victimă conștientă, un bărbat în vârstă de 69 de ani, care prezenta arsuri de gradul II și III pe aproximativ 10% din suprafața corporală, predominant la nivelul feței, gâtului și mâinilor. După acordarea primului ajutor, victima a fost transportată la Spitalul Municipal Bârlad. Tot la Spitalul Bârlad a mai fost transportată o persoană de sex feminin în vârstă de 70 de ani, care prezenta un atac de panică”, a transmis SAJ Vaslui.

