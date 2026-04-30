Mugur Mihăescu, de la AUR, ridiculizează Guvernul Bolojan pentru vânzarile pe care le pregătește cu un clip care s-a viralizat rapid

Un videoclip publicat de Mugur Mihăescu pe Facebook a devenit rapid viral, după ce actorul și politicianul AUR ironizează dur planurile Guvernului condus de Ilie Bolojan privind vânzarea unor active importante ale statului.

Vezi galeria foto
10 poze

„Black Friday România”, ironia lui Mugur Mihăescu

În videoclipul distribuit online, Mugur Mihăescu folosește o paralelă cu Black Friday pentru a critica deciziile de guvernarea luate de Ilie Bolojan, prin vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni la anumite companii de stat.

„Săptămâna aceasta ai Black Friday de România. Avem pachet Hidroelectrica la numai jumătate de preț. Bucăți CEC Bank devalizat la doar 21 de milioane de euro și pachețele port Constanța la doar 120 milioane. Vino alături de Ilie Sărăcie și USR și îți vindem România la hal de preț. Campanie sponsorizată de Guvernul României, Uniunea Europeană și Rheinmetall”.

Context politic: Ilie Bolojan vrea vânzarea de pachete de acțiuni ale unor companii de stat

Premierul Ilie Bolojan a inițiat în urmă cu câteva zile o serie de măsuri structurale privind companiile de stat, care includ atât restructurarea celor ineficiente, cât și vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni pentru companiile performante, stârnind controverse politice majore.

Bolojan a susținut că vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni la anumite companii de stat este necesară pentru a îmbunătăți performanța acestora și pentru a aduce rigoare în management, o măsură prevăzută în programul de guvernare.

Printre companiile vizate în discuțiile publice s-au numărat CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica. 

PSD a intervenit rapid și l-a somat pe Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile.

„PSD solicită premierului și vicepremierului să retragă imediat din procedura legislativă orice inițiativă de vânzare a acestor companii! (…) O astfel de decizie nu se poate lua fără o dezbatere publică la nivelul Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român.”

PSD va introduce în Parlament un proiect de lege pentru interzicerea timp de doi ani a vânzării de active la companiile profitabile ale statului.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe