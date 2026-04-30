Sorin Grindeanu: „Dacă domnul Bolojan se potrivește cu cineva, se potrivește cu Liviu Dragnea"

Ruxandra Radulescu

Liderul PSD Sorin Grideanu l-a asemănat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea, în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN. Acesta a afirmat că atât Dragnea, cât și Bolojan au înregistrat un procent de 85%, în ceea ce privește gradul de neîncredere din partea populaţiei.

Sorin Grindeanu l-a asemănat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea din 2017 și l-a acuzat pe actualul premier că încearcă să controleze scena politică.

„Dacă se potrivește cu cineva Ilie Bolojan se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci”, a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

„Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea unde a dus România”

Grindeanu a fost întrebat cu privire la contextul din 2017, când PSD îi retrăsese sprijinul, iar el a refuzat să demisioneze din funcția de premier.

Liderul social-democraților a amintit că, la acel moment, adversarul său era Liviu Dragnea.

„Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea unde a dus România”, a declarat el.

Sorin Grindeaun a adăugat că actualul premier are 85% încredere negativă și că peste 80% dintre români consideră că duce țara într-o direcție greșită.

„Tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate”

Grindeanu a vorbit despre ”management-ul dezastros ca prim-ministru pe care îl face Ilie Bolojan şi care Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpii, otrăveşte fântânile, taie toate punţile de dialog, astfel încât după domnia sa, pentru că marţi va trece moţiunea, să nu mai existe nicio şansă de construcţie a unei coaliţii pro-europene”.

”Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi şi pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a declarat că România este ”într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, încearcă să controleze întreaga scenă politică şi dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”.

FOTO:Mediafax

