Prima pagină » Știri politice » Toți oamenii premierului. Un polițist cu pensie specială, un aplaudac al lui Moșteanu și un cântăreț, numiți la conducerile prefecturilor

Guvernul Bolojan a făcut miercuri numirile de prefecți, după retragerea social-democraților. Noii lideri de județ includ un polițist cu pensie specială, un lăudător al ministrului demis, Ionuț Moșteanu, dar și un fost metalist, devenit, în prezent, fan al premierului.

Cu moțiunea pentru demitere, care-i suflă în ceafă, Bolojan și-a adus subalternii în fruntea prefecturilor. Nu este vorba de personaje noi pe scena politică, ci de liberali sau USR-iști, care s-au mai perindat prin funcții de conducere adiacente.

Nedelcu Darius-Sebastian, prefectul județului Argeș, lăudătorul lui Ionuț Moșteanu

Una dintre cele mai interesante numiri este cea a lui Nedelcu Darius-Sebastian, USR, în funcţia de prefect al județului Argeș. Acesta ocupa până ieri, funcția de subprefrect, rol pe care îl preluase cu susținerea USR-ului.

Darius Sebastian Nedelcu și-a demonstrat loialitatea față de partidul care l-a propulsat la prefectură, chiar și în cazul fostului ministru Moșteanu, care și-a falsificat CV-ul. Nedelcu a sărit în apărarea lui Ionuț Moșteanu, după ce fusese demis pentru că pentru că în ceea ce privește studiile academice.

Noul prefect de Argeș a declarat despre Moșteanu, în noiembrie 2025, că este un exmplu de integritate și demnitate.

„Ionuț Moșteanu a demonstrat ce înseamnă integritatea: a muncit, a refuzat o mită și, cu demnitate, și-a dat demisia. Un om care a arătat că politica poate fi făcută cu principii și respect față de cetățeni”, a scris el pe Facebook.

Florin Sergiu Dobrescu, prefectul județului Brăila, venit de 4000 de euro/lunar

Bolojan l-a adus în funcția de prefect al județului Brăila pe colegul său de partid, liberalul, Dobrescu Florin-Sergiu, 55 de ani, un fost polițist cu pensie specială.

În perioada octombrie 2007 – noiembrie 2016, Florin Sergiu Dobrescu a ocupat funcţia de şef al Poliţie Oraşului Făurei. Ulterior, între noiembrie 2016 – mai 2017 a devenit adjunct al şefului Poliţiei Municipiului Brăila, iar în perioada iunie 2017 – decembrie 2020 a fost şef Serviciu Ordine Publică pe raza judeţului Brăila.

Florin Sergiu Dobrescu s-a pensionat din Ministerul de Interne în 2020, iar în 2022 a fost numit secretar de stat în ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în 2022.

În 2025, acesta era subprefect al municipiului Brăila, și figura cu o pensie specială de 10.299 lei, aproximativ 2000 de euro, dar și cu o indemnizație lunară de 9.700 lei de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, potrivit declarației de avere. Per total, Florin Sergiu Dobrescu figura, anul trecut, cu un venit de aproximativ 4000 de euro pe euro.

Acesta mai deține, de asemenea, două mașini, marca Volvo și Mercedes.

Stauder Rudolf, prefectul de Maramureș, de la muzician rock la fanul lui Ilie Bolojan

Înainte să fie numit noul prefect al județului Maramureș, liberalul Stauder Rudolf, a făcut parte din trupa rock Legion, una dintre cele mai populare de pe scena de muzică metal românească.

În prezent, acesta este fanul premierului Bolojan, având în vedere că la poza de profil de pe Facebook, Stauder și-a pus imaginea campaniei împotriva moțiunii de demitere a șefului Executivului „Susțin Ilie Bolojan”,

Moțiunea, semnată de peste 250 de parlamentari, va fi votată pe 5 mai și are ca obiectiv demiterea Executivului Ilie Bolojan. Pragul necesar este de 233 de voturi.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Află totul despre tipurile de alergii, care sunt simptomele și cum se pot trata (P)
