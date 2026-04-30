Guvernul Bolojan a făcut miercuri numirile de prefecți, după retragerea social-democraților. Noii lideri de județ includ un polițist cu pensie specială, un lăudător al ministrului demis, Ionuț Moșteanu, dar și un fost metalist, devenit, în prezent, fan al premierului.

Cu moțiunea pentru demitere, care-i suflă în ceafă, Bolojan și-a adus subalternii în fruntea prefecturilor. Nu este vorba de personaje noi pe scena politică, ci de liberali sau USR-iști, care s-au mai perindat prin funcții de conducere adiacente.

Nedelcu Darius-Sebastian, prefectul județului Argeș, lăudătorul lui Ionuț Moșteanu

Una dintre cele mai interesante numiri este cea a lui Nedelcu Darius-Sebastian, USR, în funcţia de prefect al județului Argeș. Acesta ocupa până ieri, funcția de subprefrect, rol pe care îl preluase cu susținerea USR-ului.

Darius Sebastian Nedelcu și-a demonstrat loialitatea față de partidul care l-a propulsat la prefectură, chiar și în cazul fostului ministru Moșteanu, care și-a falsificat CV-ul. Nedelcu a sărit în apărarea lui Ionuț Moșteanu, după ce fusese demis pentru că pentru că în ceea ce privește studiile academice.

Noul prefect de Argeș a declarat despre Moșteanu, în noiembrie 2025, că este un exmplu de integritate și demnitate.

„Ionuț Moșteanu a demonstrat ce înseamnă integritatea: a muncit, a refuzat o mită și, cu demnitate, și-a dat demisia. Un om care a arătat că politica poate fi făcută cu principii și respect față de cetățeni”, a scris el pe Facebook.

Florin Sergiu Dobrescu, prefectul județului Brăila, venit de 4000 de euro/lunar

Bolojan l-a adus în funcția de prefect al județului Brăila pe colegul său de partid, liberalul, Dobrescu Florin-Sergiu, 55 de ani, un fost polițist cu pensie specială.

În perioada octombrie 2007 – noiembrie 2016, Florin Sergiu Dobrescu a ocupat funcţia de şef al Poliţie Oraşului Făurei. Ulterior, între noiembrie 2016 – mai 2017 a devenit adjunct al şefului Poliţiei Municipiului Brăila, iar în perioada iunie 2017 – decembrie 2020 a fost şef Serviciu Ordine Publică pe raza judeţului Brăila.

Florin Sergiu Dobrescu s-a pensionat din Ministerul de Interne în 2020, iar în 2022 a fost numit secretar de stat în ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în 2022.

În 2025, acesta era subprefect al municipiului Brăila, și figura cu o pensie specială de 10.299 lei, aproximativ 2000 de euro, dar și cu o indemnizație lunară de 9.700 lei de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale, potrivit declarației de avere. Per total, Florin Sergiu Dobrescu figura, anul trecut, cu un venit de aproximativ 4000 de euro pe euro.

Acesta mai deține, de asemenea, două mașini, marca Volvo și Mercedes.

Stauder Rudolf, prefectul de Maramureș, de la muzician rock la fanul lui Ilie Bolojan

Înainte să fie numit noul prefect al județului Maramureș, liberalul Stauder Rudolf, a făcut parte din trupa rock Legion, una dintre cele mai populare de pe scena de muzică metal românească.

În prezent, acesta este fanul premierului Bolojan, având în vedere că la poza de profil de pe Facebook, Stauder și-a pus imaginea campaniei împotriva moțiunii de demitere a șefului Executivului „Susțin Ilie Bolojan”,

Moțiunea, semnată de peste 250 de parlamentari, va fi votată pe 5 mai și are ca obiectiv demiterea Executivului Ilie Bolojan. Pragul necesar este de 233 de voturi.

Recomandarea autorului: