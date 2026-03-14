O explozie a avariat o şcoală evreiască din Amsterdam într-un atac ţintit asupra comunităţii evreieşti

O explozie a avariat o şcoală evreiască din Amsterdam, este anunțul presei olandeze, citată de Sky.

Primarul oraşului, Femke Halsema, a spus că ea crede că explozia de peste noapte a fost un atac ţintit împotriva comunităţii evreieşti.

„Acesta este un act laş de agresiune împotriva comunităţii evreieşti”, a declarat Femke Halsema. „Evreii din Amsterdam se confruntă din ce în ce mai mult cu antisemitismul. Acest lucru este inacceptabil”, a spus ea.

Poliţia şi pompierii au reuşit să intervină rapid la acest incident, iar pagubele aduse şcolii au fost limitate.

Mometan, nu se cunoaște dacă au existat victime.

Astfel, poliţia investighează imaginile de pe camerele de filmat care par să o arate pe persoana care a detonat explozibilul.

Acest incident a avut loc la o zi după ce poliţia olandeză a anunţat arestarea a patru bărbaţi, suspectaţi că ar fi declanşat o explozie în faţa unei sinagogi din Rotterdam, care a provocat un incendiu şi daune clădirii.

De asemenea, școlile, sinagogile şi instituţiile evreieşti din întreaga lume şi-au sporit securitatea de când au început atacurile americano-israeliene asupra Iranului, luna trecută.

