Faceți cunoștință cu Chunk, cel mai gras urs brun din Alaska. Câte kilograme are uriașul animal

În competiția anuală „Fat Bear Week” organizată în Parcul Național Katmai (Alaska), ursul brun 32 „Chunk” a câștigat titlul pentru anul 2025, în ciuda unei răni semnificative la maxilar, scrie BBC. Ursul are aproximativ 500 de kilograme. Fat Bear Week este un concurs online în care publicul votează pentru ursul care a acumulat cel mai mult grăsime în pregătirea pentru hibernare, bazat pe fotografii „înainte și după” și pe observații prin camere live din parc.

Urșii nu sunt cântăriți direct, pentru a evita riscurile și stresul, ci se estimează greutatea prin tehnologii precum scannere în unele cazuri.

Cum a ajuns Chunk cel mai gras urs din Alaska

Chunk a început sezonul cu un maxilar rupt, probabil rezultat al unui conflict cu alt mascul în timpul perioadei de împerechere. Această rană ar fi putut împiedica capacitatea sa de a captura pești, dar ursul a reușit adaptarea și a continuat să se hrănească eficient. În finală, Chunk l-a învins pe ursul 856, obținând 96.350 de voturi, comparativ cu cele 63.700 primite de 856.

Această victorie marchează primul titlu pentru Chunk, după ce în anii anteriori fusese adesea pe locul doi, inclusiv în 2024, când a pierdut în fața “Grazer” (ursul 128). În 2024, spectacolul a fost intens — Grazer l-a învins pe Chunk într-o finală controversată, după ce Chunk atacase un pui al lui Grazer.

