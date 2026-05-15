Programul SAFE creează locuri de muncă în Germania și Franța, în detrimentul României

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat într-o emisiune la Antena 3 despre beneficiile programului SAFE, în ceea ce privește înființarea de locuri de muncă pentru români.

Radu Miruță: Eu nu am un glob de cristal

Răspunsul lui Miruță a fost halucinant: el nu face micromanagement în fabrici. Asta, în condițiile în care comanda României, prin SAFE, pentru Germania generează până la 8,5 miliarde de euro în plus la PIB-ul german și 33.600 de noi locuri de muncă iar pentru Franța generează 1,8 miliarde de euro în plus la PIB-ul francez și 8.800 de noi locuri de muncă. De asemenea, Radu Miruță a spus că aceste lucruri nu au legătură cu ce se întâmplă prin acest program SAFE.

,,Stați un pic, ce spuneți dumneavoastră, cu tot respectul de care mă puteți percepe că vi-l port, nu are legătură cu ce se întâmplă prin acest program SAFE… Dar eu nu am un glob de cristal să fac micromanagement în fiecare dintre aceste fabrici,” a declarat Radu Miruță la Antena 3.

Ministrul interimar al Apărării aruncă vina pentru dezastrul din industria de armament

Întrebat din nou despre noi locuri de muncă în România, dincolo de înzestrarea armatei, investiții și revitalizarea unor fabrici de armament părăsite, Miruță a ocolit răspunsul.

,,Eu nu fac un micromanagement la Uzina Mecanică Sadu. Să vă spun acum câte locuri de muncă se vor crea pentru că toată muniția se va face acolo? Eu vă spun următorul lucru, ROMARM, așa cum este condus el astăzi, prin apropiatul domnului Oprea, șeful de cabinet, cercetat penal pentru că a ajuns astfel la conducerea companiei, de 20 de ani ar fi avut tot timpul din lume să ducă industria asta națională de apărare pe culmi înalte. Și eu v-am spus-o și vă spun. În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiți banii din înzestrare”, a precizat ministrul Apărării la Antena 3.

De asemenea, el a mai spus că prin Programul SAFE vor mai fi salvate și alte unităţi, printre care Uzina Mecanică Bucureşti și Fabrica de la Cugir.

