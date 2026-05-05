S-a desecrizat memorandumul cu tema: aprobarea semnării Acordului de împrumut (Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” -SAFE) dintre Comisia Europeană și România de către ministrul finanţelor. Deși nu dezvăluie cine a atribuit, documentul oferă o clarificare interesantă. Condițiile de acordare a împrumutului gigant, de aproape 17 miliarde de euro pe 45 de ani, nu mai pot fi negociate cu Comisia Europeană. Reamintim că astăzi, în ziua moțiunii de cenzură decisive pentru soarta Cabinetului Bolojan, acesta a aprobat la secret memorandumul.

Potrivit documentului, care poate fi citit integral AICI, Ministerul Finanțelor a semnat din partea României toate clauzele contractuale. Sumele aferente contractului vor fi aprobate prin lege, intrând la capitolul datorie publică potrivit legislației în vigoare.

Guvernul a aprobat, prin acest Memorandum, semnarea Acordului de împrumut (Instrumentul „Acţiunea pentru securitatea Europei” – SAFE) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 EURO, de către ministrul finanțelor.

După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică, se arată în Memorandum.

Uniunea Europeană spune că acordă împrumuturi cu dobândă competitivă

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European.

Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Potrivit Regulamentului SAFE, între CE și România se va încheia un acord de împrumut, precum și un acord operațional. Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului.

Prin Acordul operațional se stabilește relația dintre implementarea planului și împrumutul acordat. Semnarea și aprobarea acordului de împrumut se va realiza cu respectarea cadrului legislativ privind datoria publică.

Potrivit Regulamentului SAFE și astfel cum se prevede și în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării, propuse de partea română prin Planul de investiții al României. Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

Prefinanțare de 15% din împrumut până la finalul lui 2028

Totodată, astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum și în textul Acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 15% din împrumut (cca. 2,5 mld. EUR), după intrarea în vigoare a Acordului. Prefinanțarea va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în Acordul de împrumut.

Conform elementelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului;

Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului;

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor/achizițiilor propuse prin Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului.

Spre finalul documentului, aflăm un aspect interesant. Contractul nu mai poate fi renegociat deloc. Așadar, împrumutul pe 45 de ani le rămâne generațiilor viitoare de rambursat exact cum este acum.

Textul standard al acordului este definitiv

Textul Acordului de împrumut, astfel cum a fost transmis de CE, urmare consultărilor cu statele membre, este standard și reflectă prevederile Deciziei și ale Regulamentelor UE relevante aplicabile. Acesta este aplicabil în mod similar tuturor statelor membre.

Textul standard al acordului de împrumut recent definitivat de CE, va fi adaptat cu elementele specifice României și totodată conform elementelor tehnice, prezentate mai sus. Ca urmare, eventualele clarificări/actualizări care ar putea interveni asupra textului Acordului de împrumut la nivelul CE și/sau pe parcursul discuțiilor dintre CE și partea română cu privire la acesta, nu vor conduce la modificări de fond.

Așa cum a scris Gândul, spre deosebire de alte țări din UE, România va achita dobânzi usturătoare dacă nu producem suficiente echipamente militare în țară. Dobânzile împrumutului pentru mega-programul de înarmare SAFE ajung la aproape jumătate din suma totală.

