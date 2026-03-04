USR a republicat postarea ștearsă în care îi ia apărarea ministrului Miruță în scandalul înscrierii în PSD. Gândul a semnalat ștergerea postării

USR a decis să republice mesajul de susținere pentru ministrul Apărării, Radu Miruță, la scurt timp după ce dispariția acestuia de pe rețelele sociale a fost semnalată de Gândul.

Formațiunea politică își menține astfel strategia de a ironiza dezvăluirile despre trecutul pesedist al ministrului și să-l apere pe Miruță de atacuri.

„Din când în când mai vezi câte un val de atacuri la Radu Miruţă . Zilele trecute ai aflat că n-ar fi avut bască atunci când era mic. Atacurile au început încă de când era ministrul Economiei. S-au întețit acum, de când e ministru la Apărare. Potrivit mesajului USR, reacțiile adverse vin din partea „băieților deștepți” pe care Miruță i-ar fi vizat. „Era de așteptat ca „băieții deștepți” să reacționeze în momentul în care apare cineva care îi decuplează de la robinetul cu bani publici, oprește afacerile ilegale din garnizoane, trimite peste ei corpul de control sau îi dă pe mâna DNA, le taie bugetele exorbitante de închiriat mașini prin deplasări, e transparent cu cheltuirea a 9 miliarde euro și total intransigent la rugămințile politice.”

USR a făcut postarea pentru prima dată astăzi, în urmă cu câteva ore, dar au șters-o la scurt timp după publicare. În mesajul care a dispărut subit, USR încerca să infirme dezvăluirile Gândul și să-l pună pe Miruță în ipostaza de „victimă la atacuri nejustificate”. De asemenea, în colajul atașat postării, USR scos în evidență și obiectivele îndeplinite de ministrul Apărării, considerate de către partid drept motivele reale din spatele atacurilor.

