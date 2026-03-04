Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere

Cunoscuții farsori ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov) au publicat o înregistrare a unei conversații cu fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Farsorii au vorbit cu el în numele președintelui celui mai mare partid din Parlamentul European, Manfred Weber.

La întrebarea cum ar putea Europa să-l ajute pe moștenitorul tronului, Pahlavi a răspuns că sunt necesare „măsuri diplomatice, inclusiv preluarea ambasadelor și presiuni economice asupra regimului”.

De îndată ce țara va cădea, Pahlavi plănuiește să se întoarcă triumfător în Iran ca nou lider.

„Numele meu este strigat, este scris pe pereți în Iran, sloganurile cer întoarcerea mea. Toate acestea arată o susținere uriașă în Iran și Diaspora 2”, a susținut el.

I s-a sugerat că pentru ajutorul Europei va trebui să plătească și i s-a propus să returneze activele petroliere naționalizate ale Germaniei.

Farsorii ruși l-au întrebat direct dacă este dispus să restituie companiile confiscate, iar prințul moștenitor a spus că va întoarce tot ce a confiscat regimul.

„Tot ceea ce este de drept proprietate iraniană sau străină va terbui restituită. Și noi avem foarte multe de luat înapoi de la regimul nostru. Sunt probleme care trebuie luate în considerare. Tot ce a fost confiscat de regim va fi restituit proprietarilor de drept”, a declarat Reza Pahlavi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran

Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea