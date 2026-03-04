Prima pagină » Știri externe » Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere

Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere

Olga Borșcevschi
04 mart. 2026, 20:35, Știri externe

Cunoscuții farsori ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov) au publicat o înregistrare a unei conversații cu fiul ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Farsorii au vorbit cu el în numele președintelui celui mai mare partid din Parlamentul European, Manfred Weber.

La întrebarea cum ar putea Europa să-l ajute pe moștenitorul tronului, Pahlavi a răspuns că sunt necesare „măsuri diplomatice, inclusiv preluarea ambasadelor și presiuni economice asupra regimului”.

De îndată ce țara va cădea, Pahlavi plănuiește să se întoarcă triumfător în Iran ca nou lider.

„Numele meu este strigat, este scris pe pereți în Iran, sloganurile cer întoarcerea mea. Toate acestea arată o susținere uriașă în Iran și Diaspora 2”, a susținut el.

I s-a sugerat că pentru ajutorul Europei va trebui să plătească și i s-a propus să returneze activele petroliere naționalizate ale Germaniei.

Farsorii ruși l-au întrebat direct dacă este dispus să restituie companiile confiscate, iar prințul moștenitor a spus că va întoarce tot ce a confiscat regimul. 

„Tot ceea ce este de drept proprietate iraniană sau străină va terbui restituită. Și noi avem foarte multe de luat înapoi de la regimul nostru. Sunt probleme care trebuie luate în considerare. Tot ce a fost confiscat de regim va fi restituit proprietarilor de drept”, a declarat Reza Pahlavi. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran

Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Spania cedează și încheie un acord cu SUA în războiul din Iran. Americanii ar putea folosi bazele militare spaniole
19:55
🚨 Lupte în Orient, ziua 5. Spania cedează și încheie un acord cu SUA în războiul din Iran. Americanii ar putea folosi bazele militare spaniole
FLASH NEWS România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”
19:06
România a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. „UE poate să deconteze maxim 75% din costuri pentru repatriere”
ENERGIE Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
17:33
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
FLASH NEWS Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
17:20
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
ULTIMA ORĂ Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“
16:28
Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“
FLASH NEWS QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL
15:53
QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce oamenii de știință au făcut agenții AI mai nepoliticoși?
TURISM Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc
21:05
Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc
Război total în coaliție. Grindeanu: „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale și ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 la 199 de lei” / Bolojan: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
20:29
Război total în coaliție. Grindeanu: „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale și ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 la 199 de lei” / Bolojan: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
FLASH NEWS George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”
20:19
George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”
UTILE Pașii de urmat în deschiderea unui dosar de daună auto. Ce nu trebuie să omiți
20:18
Pașii de urmat în deschiderea unui dosar de daună auto. Ce nu trebuie să omiți
NEWS ALERT Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”
20:07
Revoluție urbană în centrul Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță transformarea a 40 de zone în spații pietonale „ca-n marile orașe europene”
SPORT Ianis Zicu poate fi demis de la Farul. Ce MECIURI pot fi decisive
19:48
Ianis Zicu poate fi demis de la Farul. Ce MECIURI pot fi decisive

Cele mai noi

Trimite acest link pe