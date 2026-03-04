Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2

Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit miercuri, 4 martie, la Bruxelles, cu Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe din Parlamentul European. La această discuție a participat și europarlamentarul Dan Barna, care ocupă funcția de vicepreședinte al aceluiași grup politic, potrivit unui comunicat oficial.

Dialogul s-a concentrat pe consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul securității și al apărării. Cei trei oficiali au acordat o atenție deosebită provocărilor din vecinătatea estică și din regiunea strategică a Mării Negre.

Ministrul USR a subliniat importanța localizării producției în cadrul contractelor SAFE și necesitatea unei împărțiri mai eficiente a resurselor pe Flancul Estic. De asemenea, a evidențiat rolul strategic al României în regiune și potențialul dezvoltării unui Hub la Marea Neagră.

Un alt punct esențial pe agenda discuțiilor a fost susținerea viitoarelor politici europene de apărare. Miruță a explicat că este nevoie de un cadru bugetar adecvat și de instrumente financiare mai flexibile. Oficialii au discutat despre perspectiva lansării SAFE 2.

Întâlnirea a avut loc după ce ministrul USR s-a întâlnit cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

