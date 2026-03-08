Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă

Agricultorii români spun că prețurile crescute la carburanți vor conduce la o situație foarte dificilă la vară, când producția va fi mai puțină și mai scumpă. Unul dintre cei mai mari fermieri din țara noastră spune că mulți agricultori își vor închide afacerile pe minus în acest an.

Constantin Iancu, din Dolj, cultivă peste 2.500 de hetare de teren și anunță dezastrul din agricultură.

„Această perioadă este foarte grea, având în vedere că și anul trecut fermierii au închis afacerile pe minus, iar anul acesta inputurile au crescut cu 20%, iar prețurile oferite de traderi pentru cumpărarea produselor agricole sunt mai mici cu 10%. Deci, cu siguranță, la vară, când vom vinde producția, vom fi din nou pe minus, iar multe ferme, printre care și eu, ar putea să își închidă activitatea”, a menţionat fermierul Constantin Iancu, pentru Observator.

Acesta spune că fermierii nu mai fac față în acest context, în care prețurile la carburant cresc foarte mult.

„Nu mai poți să faci față, pur și simplu. Și atunci trebuie să închizi. Cei care au posibilitatea, să închidă fără pierdere, adică fără să rămână cu datorii restante la furnizori sau la bănci, astfel încât să poată fi exonerați de lichidările care ar putea începe din partea acestora”, a adăugat fermierul.

Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru

Așa cum a anticipat Gândul, care a scris încă de luni că prețul combustibilului va exploda, benzinarii au profitat de embargoul petrolier pus de Iran prin închiderea strâmtorii Ormuz și au umflat imediat prețurile la pompă. Însă, arată un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață, în condițiile în care țara noastră este al doilea producător european de țiței.

Deși diferența nu este una dramatică — aproximativ 10 bani pe litru—, într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent minoră capătă sens. Ea prefigurează scumpiri în lanț, așa cum s-a întâmplat și la declanșarea războiului din Ucraina, când în doar o lună de la invazia armatei ruse în țara vecină, prețurile la pompă au explodat, deși România nu era implicată în conflict.