Prima pagină » Actualitate » Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă

Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă

08 mart. 2026, 17:06, Actualitate
Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă

Agricultorii români spun că prețurile crescute la carburanți vor conduce la o situație foarte dificilă la vară, când producția va fi mai puțină și mai scumpă. Unul dintre cei mai mari fermieri din țara noastră spune că mulți agricultori își vor închide afacerile pe minus în acest an.

Constantin Iancu, din Dolj, cultivă peste 2.500 de hetare de teren și anunță dezastrul din agricultură.

„Această perioadă este foarte grea, având în vedere că și anul trecut fermierii au închis afacerile pe minus, iar anul acesta inputurile au crescut cu 20%, iar prețurile oferite de traderi pentru cumpărarea produselor agricole sunt mai mici cu 10%. Deci, cu siguranță, la vară, când vom vinde producția, vom fi din nou pe minus, iar multe ferme, printre care și eu, ar putea să își închidă activitatea”, a menţionat fermierul Constantin Iancu, pentru Observator.

Acesta spune că fermierii nu mai fac față în acest context, în care prețurile la carburant cresc foarte mult.

„Nu mai poți să faci față, pur și simplu. Și atunci trebuie să închizi. Cei care au posibilitatea, să închidă fără pierdere, adică fără să rămână cu datorii restante la furnizori sau la bănci, astfel încât să poată fi exonerați de lichidările care ar putea începe din partea acestora”, a adăugat fermierul.

Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru

Așa cum a anticipat Gândul, care a scris încă de luni că prețul combustibilului va exploda, benzinarii au profitat de embargoul petrolier pus de Iran prin închiderea strâmtorii Ormuz și au umflat imediat prețurile la pompă. Însă, arată un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață, în condițiile în care țara noastră este al doilea producător european de țiței.

Deși diferența nu este una dramatică — aproximativ 10 bani pe litru—, într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent minoră capătă sens. Ea prefigurează scumpiri în lanț, așa cum s-a întâmplat și la declanșarea războiului din Ucraina, când în doar o lună de la invazia armatei ruse în țara vecină, prețurile la pompă au explodat, deși România nu era implicată în conflict.

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
17:44
Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
17:14
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
AUTO Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor
17:13
Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor
COMERȚ Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50%
16:45
Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50%
8 MARTIE Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă”
16:39
Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă”
EVENIMENT Un tânăr a fugit cu un avion din Ucraina și a aterizat la Suceava: a vrut să scape de mobilizare și s-a ales cu dosar penal
16:24
Un tânăr a fugit cu un avion din Ucraina și a aterizat la Suceava: a vrut să scape de mobilizare și s-a ales cu dosar penal
Mediafax
Buget 2026 sub tensiune: PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Iranul susține că a vizat orașe israeliene și o bază aeriană din Iordania
Click
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit apărarea ascunsă a creierului împotriva bolii Alzheimer

Cele mai noi

Trimite acest link pe