Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”

02 mart. 2026, 15:00, Actualitate
Prețul motorinei a explodat la unele benzinării din București, ajungând la un nivel foarte mare, de aproape 9 lei. La benzinăria OMV de la Gara de Nord, motorina MaxxMotion se vindea luni cu 8,92 de lei litrul, iar benzina MaxxMotion 100 plus se vindea cu 8,76 pe litru.

Motorina și benzina s-au scumpit din nou, cel mai probabil din cauza războiului din Iran.

Cert este că de la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu aproape un leu.

„Merg să alimentez din Bulgaria”, spune, supărat, un șofer bucureștean.

Știre în curs de actualizare

