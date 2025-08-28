FCSB, pe punctul să piardă un jucător important: s-a săturat și vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali!

Unul dintre jucătorii în care patronul Gigi Becali își punea mari speranțe s-a săturat și nu mai vrea să stea la FCSB. Potrivit iamsport.ro, fotbalistul își dorește să plece de la echipă încă din această vară, în ultimele zile ale perioadei de mercato.

Octavian Popescu, mijlocaș ofensiv în vârstă de 22 de ani, și-ar dori să părăsească FCSB vara asta, scrie iamsport.ro.

„George” nu mai vrea la FCSB

Motivul principal îl reprezintă minutele puține de joc pe care le primește Octavian Popescu de la revenirea după accidentare. De asemenea, în luarea deciziei ar conta și criticile frecvente primite din partea finanțatorului Gigi Becali.

Până în prezent, Popescu a bifat nouă apariții în sezonul curent, fiind titular în șase dintre acestea. Are o singură pasă decisivă, reușită în meciul pierdut cu Farul Constanța.

FCSB se confruntă cu o concurență mare pe postul de mijlocaș lateral stânga, poziția preferată a lui „George”. În această zonă joacă frecvent Juri Cisotti, Dennis Politic – transferat recent pentru aproape un milion de euro de la Dinamo -, dar și Florin Tănase. Chiar și Mihai Toma, folosit pentru respectarea regulii U21, poate evolua aici.

Octavian Popescu a dat cel mai bun randament pe postul de extremă stânga, însă concurența intensă îi limitează șansele de a fi titular constant.

În acest context, se pare că jucătorul care până nu demult era „feblețea” lui Becali își caută o echipă care să îi ofere mai multe minute de joc și posibilitatea de a-și relansa cariera.

Pe plan personal, „George” și-a completat recent tatuajele de pe brațul drept, surprinzând publicul cu un desen pe umăr care îl înfățișează chiar pe el alături de trofeul SuperLigii.

