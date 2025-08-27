Prima pagină » Actualitate » Șut și Tănase, înainte de duelul decisiv cu Aberdeen, din Europa League: „Avem un mare avantaj”

Șut și Tănase, înainte de duelul decisiv cu Aberdeen, din Europa League: „Avem un mare avantaj”

27 aug. 2025, 07:37, Actualitate
Șut și Tănase, înainte de duelul decisiv cu Aberdeen, din Europa League: „Avem un mare avantaj”

FCSB se află la doar 90 de minute de grupele Europa League. După 2-2 în tur cu Aberdeen, „roș-albaștrii” caută joi seară, pe Arena Națională, calificarea care ar salva acest început de sezon intern modest.

Cu două zile înainte de confruntarea programată la ora 21:30, doi dintre liderii vestiarului, Adrian Șut și Florin Tănase, au venit în fața suporterilor cu mesaje clare: echipa este motivată și mizează pe sprijinul tribunelor.

Șut: „Vrem să demonstrăm că putem juca la nivel înalt”

Mijlocașul Adrian Șut (26 de ani) recunoaște că miza e uriașă, mai ales după ratarea accederii în Liga Campionilor, scrie gsp.ro.

„Calificarea ar însemna mândrie. Simți asta pentru că ai muncit foarte mult un sezon întreg și îți dorești să fii pregătit, să te lupți de la egal la egal cu adversare puternice, să demonstrezi că poți juca și tu la un nivel înalt. Ținând cont că al nostru campionat este văzut mai slab decât altele, vrem să arătăm asta”, a spus Șut.

Jucătorul FCSB-ului nu ascunde frustrarea după ce echipa a ratat accederea în cea mai importantă competiție europeană: „Este greu să ajungi în Champions League, știam asta, dar suntem dezamăgiți. Totuși, am avut un adversar pe care cred că ar fi trebuit să-l batem”.

Tănase: „Suporterii sunt arma noastră secretă”

În schimb, Florin Tănase își pune speranțele în atmosfera incendiară care va fi în tribune. Arena Națională nu va fi plină joi seară, dar cei 35.000 de suporteri, câți sunt așteptați pe stadion, promit să încurajeze echipa tot meciul.

„Acesta este un mare avantaj, faptul că jucăm cu suporterii noștri în spate. Ținem minte și ce meciuri am făcut anul trecut în Europa. Vom avea un plus foarte mare la retur.

Că tot i-am menționat pe suporteri, ne pare rău pentru această perioadă, ne cerem scuze față de ei. Nu meritau să treacă prin ce au trecut în ultima perioadă, dar cum am mai spus, doar împreună cu ei putem depăși aceste momente, să redevenim ce am fost sezonul trecut”, a spus „decarul” campioanei.

FCSB este departe de forma din sezonul precedent. Campioana României ocupă abia locul 13 din 16 echipe în Liga 1, cu doar 5 puncte strânse în primele 7 etape. Și din acest motiv, duelul cu Aberdeen este extrem de important, putând reseta moralul trupei lui Elias Charalambous.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”

Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”

Criză la FCSB după 0-2 cu FC Argeș. Florin Tănase: „Titlu? Să prindem play-off-ul!”/Gigi Becali: „E prima dată când spun asta”

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”
10:22
Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”
JUSTIȚIE Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!
10:15
Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!
ANALIZĂ Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”
10:00
Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”
ACTUALITATE Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă
09:52
Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă
POLITICĂ Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”
09:48
Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”
TURISM „Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit
09:36
„Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit
Mediafax
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Incendiul de la Dragonul Roșu: operațiunile de curățare continuă cu buldoexcavatoare
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Evz.ro
Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acum
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HALUCINANT! Fată de 13 ani, găsită de către mama ei spânzurată în locuința lor din Sibiu. Declarațiile vecinilor: „Era mai reținută ea și mai stingheră câteodată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Începutul unei noi ere: Astronomii au descoperit cea mai strălucitoare explozie radio rapidă