Șut și Tănase, înainte de duelul decisiv cu Aberdeen, din Europa League: „Avem un mare avantaj”

FCSB se află la doar 90 de minute de grupele Europa League. După 2-2 în tur cu Aberdeen, „roș-albaștrii” caută joi seară, pe Arena Națională, calificarea care ar salva acest început de sezon intern modest.

Cu două zile înainte de confruntarea programată la ora 21:30, doi dintre liderii vestiarului, Adrian Șut și Florin Tănase, au venit în fața suporterilor cu mesaje clare: echipa este motivată și mizează pe sprijinul tribunelor.

Șut: „Vrem să demonstrăm că putem juca la nivel înalt”

Mijlocașul Adrian Șut (26 de ani) recunoaște că miza e uriașă, mai ales după ratarea accederii în Liga Campionilor, scrie gsp.ro.

„Calificarea ar însemna mândrie. Simți asta pentru că ai muncit foarte mult un sezon întreg și îți dorești să fii pregătit, să te lupți de la egal la egal cu adversare puternice, să demonstrezi că poți juca și tu la un nivel înalt. Ținând cont că al nostru campionat este văzut mai slab decât altele, vrem să arătăm asta”, a spus Șut.

Jucătorul FCSB-ului nu ascunde frustrarea după ce echipa a ratat accederea în cea mai importantă competiție europeană: „Este greu să ajungi în Champions League, știam asta, dar suntem dezamăgiți. Totuși, am avut un adversar pe care cred că ar fi trebuit să-l batem”.

Tănase: „Suporterii sunt arma noastră secretă”

În schimb, Florin Tănase își pune speranțele în atmosfera incendiară care va fi în tribune. Arena Națională nu va fi plină joi seară, dar cei 35.000 de suporteri, câți sunt așteptați pe stadion, promit să încurajeze echipa tot meciul.

„Acesta este un mare avantaj, faptul că jucăm cu suporterii noștri în spate. Ținem minte și ce meciuri am făcut anul trecut în Europa. Vom avea un plus foarte mare la retur.

Că tot i-am menționat pe suporteri, ne pare rău pentru această perioadă, ne cerem scuze față de ei. Nu meritau să treacă prin ce au trecut în ultima perioadă, dar cum am mai spus, doar împreună cu ei putem depăși aceste momente, să redevenim ce am fost sezonul trecut”, a spus „decarul” campioanei.

FCSB este departe de forma din sezonul precedent. Campioana României ocupă abia locul 13 din 16 echipe în Liga 1, cu doar 5 puncte strânse în primele 7 etape. Și din acest motiv, duelul cu Aberdeen este extrem de important, putând reseta moralul trupei lui Elias Charalambous.

