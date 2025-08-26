Prima pagină » Actualitate » Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”

Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”

26 aug. 2025, 11:42, Actualitate
Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”

Victor Pițurcă a analizat începutul de sezon și este de părere că FCSB a greșit strategia de transferuri în această vară. Fostul selecționer crede că finanțatorul Gigi Becali s-a grăbit cel puțin în privința a doi jucători.

Fost mare antrenor, Pițurcă (69 de ani) a spus și care este următorul jucător pe care Becali îl va da afară.

Pițurcă: „Nu prea înțeleg de ce a revenit”

„Alibec e un jucător cu multe calități, mai ales pentru campionatul nostru. El nici data trecută la FCSB nu a jucat la nivelul lui. Nu prea înțeleg de ce a revenit el la FCSB. Sigur, e o situație financiară mai bună, să joace în cupele europene, dar nu trebuia să revină la FCSB cum FCSB nu trebuia să-l transfere.

La Farul era cel mai bun jucător. Și puștii care erau lângă el creșteau mai bine din punct de vedere sportiv. Alibec trebuie să ajungă la un nivel fizic foarte bun, să nu se mai accidenteze, și sigur că poate să joace la FCSB”, a declarat Victor Pițurcă într-o intervenție la Digi Sport.

Totuși, următorul nume care va părăsi FCSB este chiar ultimul transfer la echipă, Thiam, atacant adus de la Universitatea Cluj. Pițurcă este de părere că în cel mult o lună Gigi Becali îi va face vânt de la echipă.

„Nu cred că Thiam e ce le trebuie. Cred că într-o lună o să spună patronul «gata, îi dau drumul!». FCSB nu este Universitatea Cluj, să fie clar lucrul ăsta! Să vedem după un meci-două. Dacă n-o să alerge… Thiam nu e jucător să alerge, e jucător de execuție, e cu totul altceva”, a punctat Pițurcă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Criză la FCSB după 0-2 cu FC Argeș. Florin Tănase: „Titlu? Să prindem play-off-ul!”/Gigi Becali: „E prima dată când spun asta”

Mihai Stoica se teme de o RIVALĂ din Superliga. „Mi-e jenă să vorbesc”

Rapid, cu sabia deasupra capului: riscă depunctarea și chiar excluderea din Liga 1! Ce s-a întâmplat

Mediafax
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
observatornews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Scene de groază la Paris: Un vlogger român, vânat de traficanți pe stradă „Omoară-l dacă mai filmează!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Peste 400 de gene legate de îmbătrânirea accelerată, descoperite de cercetători
SPORT Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
13:39
Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”
EXTERNE Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
13:37
Australia acuză Iranul de organizarea unor ATACURI antisemite pe teritoriul său/ Guvernul a decis ruperea legăturilor diplomatice cu Teheranul
ECONOMIE Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
13:14
Ministrul FINANȚELOR se joacă cu nervii antreprenorilor! Propune o nouă modificare a capitalului social minim pentru SRL-uri: „Un sistem adaptiv”
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
13:11
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
EXTERNE Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
13:07
Noi TENSIUNI între Ucraina și Ungaria. Kievul și Budapesta continuă schimbul de replici după atacul asupra conductei Drujba
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”
13:04
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Există 2 tipuri importante de companii: sectoare ciclice și sectoare defensive”