Pițurcă știe numele următorului jucător pe care Gigi Becali îl va da afară! „Nu e ce trebuie pentru FCSB”

Victor Pițurcă a analizat începutul de sezon și este de părere că FCSB a greșit strategia de transferuri în această vară. Fostul selecționer crede că finanțatorul Gigi Becali s-a grăbit cel puțin în privința a doi jucători.

Fost mare antrenor, Pițurcă (69 de ani) a spus și care este următorul jucător pe care Becali îl va da afară.

Pițurcă: „Nu prea înțeleg de ce a revenit”

„Alibec e un jucător cu multe calități, mai ales pentru campionatul nostru. El nici data trecută la FCSB nu a jucat la nivelul lui. Nu prea înțeleg de ce a revenit el la FCSB. Sigur, e o situație financiară mai bună, să joace în cupele europene, dar nu trebuia să revină la FCSB cum FCSB nu trebuia să-l transfere.

La Farul era cel mai bun jucător. Și puștii care erau lângă el creșteau mai bine din punct de vedere sportiv. Alibec trebuie să ajungă la un nivel fizic foarte bun, să nu se mai accidenteze, și sigur că poate să joace la FCSB”, a declarat Victor Pițurcă într-o intervenție la Digi Sport.

Totuși, următorul nume care va părăsi FCSB este chiar ultimul transfer la echipă, Thiam, atacant adus de la Universitatea Cluj. Pițurcă este de părere că în cel mult o lună Gigi Becali îi va face vânt de la echipă.

„Nu cred că Thiam e ce le trebuie. Cred că într-o lună o să spună patronul «gata, îi dau drumul!». FCSB nu este Universitatea Cluj, să fie clar lucrul ăsta! Să vedem după un meci-două. Dacă n-o să alerge… Thiam nu e jucător să alerge, e jucător de execuție, e cu totul altceva”, a punctat Pițurcă.

