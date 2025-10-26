Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cu ce viziune s-a întors Ion Iliescu din Moscova? Lavinia Betea: „A scris un articol în Scânteia despre fericirea de a fi student în URSS”

26 oct. 2025, 06:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a furnizat detalii inedite depspre tinerețea moscovită a lui Ion Iliescu și influența doctrinei comuniste de inspirație sovietică asupra întregii sale cariere politice. 

Tânărul Ion Iliescu a avut parte de o educație solidă la Moscova, în spiritul ideologiei epocii staliniste, dominantă la acel moment istoric. Însă, pe lângă fundamentele teoretice ale comunismului, viitorul oponent al lui Nicolae Ceaușescu avea să cunoască la firul ierbii realitatea vieții cotidiene atât în Ucraina, cât și în alte republici asiatice din componența URSS.

Ce știau oamenii cum trăise el în lumea sovietică și ce făcuse acolo? Cunoștea viața sovietică pentru că a făcut practică, va spune, practica de specialitate. A fost în Azerbaidjan, în Ucraina, mi se pare că a fost și în Uzbekistan. Țările asiatice erau apriori niște țări în care se trăia la un nivel foarte scăzut. Iar Ucraina era o țară devastată de război A avut posibilitatea să vadă viața de fiecare zi”.

Dacă criticai ceva sovietic riscai să faci închisoare

Un aspect definitoriu al epocii era teama obsesivă de a nu fi turnat, căci delatorii erau pretutindeni. Astfel, în acele grupuri de practică studențească, Iliescu a fost discret. Aveau fiecare grijă ce și cum vorbesc. Știau și sovieticii, știa și el că nu există un grup fără informatori”, a completat experta. În același context, Lavinia Betea a explicat că, în acel context de aliniere perfectă a conducerii comuniste la planul sovietic, odată revenit în țară, tânărul student a dovedit chiar exces de zel.

„Cert este că, după primul an, scrie un articol în Scânteia, oficiosul partidului, despre fericirea de a fi student în URSS. Dar nici n-ar fi putut să facă altfel, articolul i s-a cerut. Despre Uniunea Sovietică, în anii 50, dacă ai fi criticat ceva – o realitate sovietică, un produs sovietic – riscai să faci închisoare. Noi plăteam datorii de război, la noi se schimbau toate în forță copiindu-se realitățile sovietice”.

