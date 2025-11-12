Femeie din Republica Moldova, prinsă la Vama Albița când încerca să introducă în România o mașină furată din Belgia

Polițiștii de frontieră de la Punctul Albița au depistat, la un control de rutină, un autoturism furat din Belgia în urmă cu mai bine de două luni. Mașina era dată în consemn la nivel european.

Potrivit oamenilor legii, la volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 25 de ani din Republica Moldova.

Ce le-a atras atenția polițiștilor

Ea s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, dorind să intre în România cu o mașină furată.

„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care poliţiştii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autorităţile din Begia, la data de 10 septembrie 2025. Cu privire la cele constatate, tânăra a declarat că autoturismul a fost achiziţionat de la o persoană fizică, de către soţul ei, la începutul anului în curs, din Belgia, cu suma de 9.000 de euro şi că nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

În prezent, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru tăinuire.

Mașina, evaluată la 45.000 de lei, a fost reţinută în vederea continuării cercetărilor.

