Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste

Karyna Lohvynenko a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Absolventa ucraineană din UK a povestit cum a fost „ignorată” de nenumărați angajatori. Specialiștii în recrutare susțin că a fost filtrată de AI, nu de oameni. Chiar dacă are un CV care include experiență la Națiunile Unite, este nevoită să se reorienteze pe piața muncii.

Karyna Lohvynenko, 21 de ani, urmează un master în guvernanță și are un CV care include experiență la Națiunile Unite și colaborări cu consilii locale din Marea Britanie și Statele Unite, relatează BBC.

Nevoită să se reinventeze

Deși visa cândva să devină președinta Ucrainei, țara sa natală, Karyna a aplicat pentru joburi în politică, business și chiar pentru poziții de barista entry-level, însă de la majoritatea angajatorilor nu a primit niciun răspuns.

Termenul „ghosting” este folosit în mod obișnuit în contextul relațiilor și înseamnă întreruperea bruscă a comunicării, însă consultantul în recrutare Michael Jones consideră că fenomenul devine tot mai frecvent și în cazul candidaților la joburi.

Candidaturi respinse de AI

Într-o piață extrem de competitivă, Jones spune că discută săptămânal cu absolvenți precum Karyna. Au aplicat la sute de locuri de muncă, dar crede că filtrarea prin inteligență artificială face ca mulți să fie respinși înainte ca un om să le analizeze candidatura.

„Dacă aplic la aproximativ 70 de joburi pe săptămână și primesc răspuns doar de la trei. Restul înseamnă liniște totală — nici măcar un e-mail de respingere”, a spus Karyna. „Acea incertitudine e mai grea decât un refuz… pare un gol. Ca și cum aplicația ta dispare înainte să fie văzută de cineva. Ghosting-ul din partea angajatorilor creează confuzie, anxietate și face întregul proces să pară dezumanizant.”

O roabă de diplome inutile

Ea își finalizează în prezent studiile de master la Universitatea Cardiff, în guvernanță și devoluție, după ce a absolvit Cardiff Met cu o diplomă în business și management, cu specializare în drept.

Pe lângă activitatea academică, CV-ul ei include experiență în politici internaționale, voluntariat și business — în biroul primei doamne a Ucrainei, la Națiunile Unite, în colaborare cu consilii britanice și americane, precum și ca ambasador pentru organizația King’s Trust. „Am făcut tot ce se așteaptă de la un absolvent… experiența, de una singură, nu deschide uși”, a adăugat ea.

Din SUA în Țara Galilor

Karyna fusese acceptată la șase universități din SUA, cu burse. Însă invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, i-a schimbat complet planurile, iar ea s-a mutat în Țara Galilor. Deși rămâne hotărâtă să-și găsească un loc de muncă, știe că nu este singura în această situație.

Își amintește de un târg de joburi la Universitatea Cardiff:

„Să vezi sute de studenți — mulți cu pregătire solidă — cerând orice loc de muncă a fost copleșitor. Atunci am simțit cu adevărat cât de greu este.”

Și-a dorit să fie președinte Ucrainei

Încă din copilărie, Karyna a fost interesată de politică și și-a propus să conducă Ucraina.

„Acest obiectiv nu m-a părăsit niciodată”, a spus ea. Pentru moment, însă, se concentrează pe obținerea unui prim loc de muncă.

Din februarie, aplică zilnic, uneori la aproximativ 20 de joburi pe zi, în timp ce își continuă studiile, lucrează și administrează o mică afacere de reciclare creativă a sacourilor vintage.

Datele publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) arată că șomajul în Marea Britanie a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, atingând 5,2% în cele trei luni până în decembrie 2025.

