Ce nebunie a făcut o americancă pentru un loc de muncă, în mileniul trei. Angajatorii au fost șocați
Angajatorii au fost șocați. Camille K. Manaois și-a găsit un loc de muncă trimițându-și CV-ul prin poșta clasică companiilor la care dorea să lucreze. Într-un plic și cu un timbru. În 2025!

Într-o perioadă în care mulți candidați compară căutarea cu aruncarea aplicațiilor pentru un job într-o gaură neagră virtuală, metoda tradițională a ajutat-o ​​pe Manaois să aducă CV-ul în fața unei persoane reale. Succesul a fost instantaneu, conform CNBS.

Rezultatul, director senior de conturi de social media

Tânăra de 25 de ani – astăzi director senior de conturi de social media la agenția de comunicare Carma Connected – începuse să caute posturi pe la mijlocul lunii mai, în timp ce era încă angajată în altă parte, fără succes. Lucrase în management de proiecte de social media și marketing în arhitectură și imobiliare, dar căuta să schimbe industria.

„Am făcut toate lucrurile tradiționale”, declară ea pentru CNBC Make It. „Am încercat tot ce credeam că va funcționa.”

A căutat locuri de muncă pe LinkedIn, plătind chiar și pentru un cont premium. A aplicat acolo și pe alte platforme de locuri de muncă populare sau direct pe site-urile web ale companiilor, ori de câte ori a fost posibil. A urmărit candidaturile depuse cu potențialii angajatori. Dar nu a primit niciun succes.

După patru luni de căutare, a decis să încerce ceva nou – sau mai degrabă vechi. A apelat la poșta tradițională.

Gândul ei era clar: „Dacă l-aș trimite prin poștă, ar ajunge la cineva. Nu este ca un e-mail care va ajunge pur și simplu în folderul de spam”, spune ea. „Primești un e-mail pe birou și te gândești: «Ei bine, îl voi deschide; este adresat mie.»”

Gândind în afara tiparelor

Manaois a trimis plicuri la șase potențiali angajatori. Fiecare a inclus o scurtă notă, împreună cu CV-ul, scrisoarea de intenție și o scrisoare de recomandare de la un coleg.

În notă, s-a prezentat, enumerând poziția pentru care aplicase și când. De asemenea, a scris: „Unii candidați se bazează pe algoritmi. Aș prefera să mă bazez pe o cale mai fiabilă: biroul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru timpul acordat citirii materialelor mele.”

„A fost o senzație foarte jenantă și oarecum jenantă”, spune ea despre mesaj, dar a vrut ca acesta să „iasă în evidență”.

Angajatorii au fost șocați. A fost o nebunie

Dintre cei șase, patru angajatori au răspuns, toți prin e-mail, unii cu respingeri. Un răspuns a dus la rolul ei actual – deși nu așa cum și-l imaginase.

Manaois aplicase pentru o poziție pe rețelele sociale la o companie de pariuri sportive. Au decis să o refuze, deoarece nu mai lucrase în pariuri sportive înainte, dar au fost atât de impresionați încât au trimis candidatura la un etaj mai sus, la agenția de comunicare Carma Connected, spune Kristin Whittemore.

Whittemore, vicepreședinte al biroului agenției din Las Vegas și actualul șef al lui Manaois, spune că „toată lumea a fost impresionată” de Manaois pentru „gândirea sa ieșită din tipare”.

„Pentru cineva atât de tânăr ca ea, a se gândi să trimită ceva prin poștă a fost pur și simplu o nebunie, așa că ne-a atras toată atenția”, spune Whittemore. „Am 44 de ani și nu m-aș gândi să trimit ceva prin poștă.”

Recomandarea autorului: O alegere inspirată. O absolventă de universitate din SUA a găsit un job de vis, bonă cu un salariu de nesperat

ULTIMA ORĂ De la Brăila, Grindeanu spune că Guvernarea Bolojan a băgat ţara în insolvenţă: „Nu guvernezi pentru tabele în excel”
14:57
De la Brăila, Grindeanu spune că Guvernarea Bolojan a băgat ţara în insolvenţă: „Nu guvernezi pentru tabele în excel”
ULTIMA ORĂ Europarlamentarul Victor Negrescu vrea ca „locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene”
14:33
Europarlamentarul Victor Negrescu vrea ca „locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene”
VIDEO Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute
14:24
Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute
FLASH NEWS Vicepremierul Tanczos Barna şi primarul Emil Boc au alergat la maratonul din Cluj cu alţi 9.000 de sportivi
14:10
Vicepremierul Tanczos Barna şi primarul Emil Boc au alergat la maratonul din Cluj cu alţi 9.000 de sportivi
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
14:00
Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
După un an de absenţă, din viaţa publică, fostul preşedinte, Klaus Iohannis, şi a făcut apariţia la slujba de Florii din Sibiu. Ce mesaj a transmis
13:59
După un an de absenţă, din viaţa publică, fostul preşedinte, Klaus Iohannis, şi a făcut apariţia la slujba de Florii din Sibiu. Ce mesaj a transmis
Mediafax
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Andreea Popescu, mesaj TRANȘANT după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: '4 ani de terapie'
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse din imobiliarele spaniole
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Click
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Cine va câștiga Survivor 2026? Am întrebat Inteligența Artificială. Ce nume ne-a dat și de ce
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Rechinii din Bahamas au ieșit pozitivi la testele de cocaină și cafeină

