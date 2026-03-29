Ce nebunie a făcut o americancă pentru un loc de muncă, în mileniul trei. Angajatorii au fost șocați

Angajatorii au fost șocați. Camille K. Manaois și-a găsit un loc de muncă trimițându-și CV-ul prin poșta clasică companiilor la care dorea să lucreze. Într-un plic și cu un timbru. În 2025!

Într-o perioadă în care mulți candidați compară căutarea cu aruncarea aplicațiilor pentru un job într-o gaură neagră virtuală, metoda tradițională a ajutat-o ​​pe Manaois să aducă CV-ul în fața unei persoane reale. Succesul a fost instantaneu, conform CNBS.

Rezultatul, director senior de conturi de social media

Tânăra de 25 de ani – astăzi director senior de conturi de social media la agenția de comunicare Carma Connected – începuse să caute posturi pe la mijlocul lunii mai, în timp ce era încă angajată în altă parte, fără succes. Lucrase în management de proiecte de social media și marketing în arhitectură și imobiliare, dar căuta să schimbe industria.

„Am făcut toate lucrurile tradiționale”, declară ea pentru CNBC Make It. „Am încercat tot ce credeam că va funcționa.”

A căutat locuri de muncă pe LinkedIn, plătind chiar și pentru un cont premium. A aplicat acolo și pe alte platforme de locuri de muncă populare sau direct pe site-urile web ale companiilor, ori de câte ori a fost posibil. A urmărit candidaturile depuse cu potențialii angajatori. Dar nu a primit niciun succes.

După patru luni de căutare, a decis să încerce ceva nou – sau mai degrabă vechi. A apelat la poșta tradițională.

Gândul ei era clar: „Dacă l-aș trimite prin poștă, ar ajunge la cineva. Nu este ca un e-mail care va ajunge pur și simplu în folderul de spam”, spune ea. „Primești un e-mail pe birou și te gândești: «Ei bine, îl voi deschide; este adresat mie.»”

Gândind în afara tiparelor

Manaois a trimis plicuri la șase potențiali angajatori. Fiecare a inclus o scurtă notă, împreună cu CV-ul, scrisoarea de intenție și o scrisoare de recomandare de la un coleg.

În notă, s-a prezentat, enumerând poziția pentru care aplicase și când. De asemenea, a scris: „Unii candidați se bazează pe algoritmi. Aș prefera să mă bazez pe o cale mai fiabilă: biroul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru timpul acordat citirii materialelor mele.”

„A fost o senzație foarte jenantă și oarecum jenantă”, spune ea despre mesaj, dar a vrut ca acesta să „iasă în evidență”.

Angajatorii au fost șocați. A fost o nebunie

Dintre cei șase, patru angajatori au răspuns, toți prin e-mail, unii cu respingeri. Un răspuns a dus la rolul ei actual – deși nu așa cum și-l imaginase.

Manaois aplicase pentru o poziție pe rețelele sociale la o companie de pariuri sportive. Au decis să o refuze, deoarece nu mai lucrase în pariuri sportive înainte, dar au fost atât de impresionați încât au trimis candidatura la un etaj mai sus, la agenția de comunicare Carma Connected, spune Kristin Whittemore.

Whittemore, vicepreședinte al biroului agenției din Las Vegas și actualul șef al lui Manaois, spune că „toată lumea a fost impresionată” de Manaois pentru „gândirea sa ieșită din tipare”.

„Pentru cineva atât de tânăr ca ea, a se gândi să trimită ceva prin poștă a fost pur și simplu o nebunie, așa că ne-a atras toată atenția”, spune Whittemore. „Am 44 de ani și nu m-aș gândi să trimit ceva prin poștă.”

