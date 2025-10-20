Firma bănuită de desigilarea robinetului ucigaș din Rahova funcționa ilegal. ANAF a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz

Astfel, ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Drept urmare, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal.

Declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic „Cuibul cu fantome”, motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat.

Potrivit prevederilor art. 31 „Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, mai transmite Fiscul.

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat vineri avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz). Locatarii spun că această firmă a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui document obţinut de Antena 3 CNN.

Contractul a fost semnat joi, 16 octombrie. Administratora blocului a declarat, vineri, jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

