Prima pagină » Actualitate » Firma bănuită de desigilarea robinetului ucigaș din Rahova funcționa ilegal. ANAF a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz

Firma bănuită de desigilarea robinetului ucigaș din Rahova funcționa ilegal. ANAF a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz

20 oct. 2025, 17:36, Actualitate
Firma bănuită de desigilarea robinetului ucigaș din Rahova funcționa ilegal. ANAF a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz

ANAF anunță că a inactivat fiscal încă din luna august societatea AMPCgaz (Ampropertyconstruct SRL), firma despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, la instalația de gaz a blocului din Rahova care a explodat săptămâna trecută.

Astfel, ANAF face precizarea precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Drept urmare, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal.

AMPCgaz a fost vizată în acțiunea „Cuibul cu fantome”

Declararea în inactivitate fiscală a acestei societăți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în contextul acțiunii numită generic „Cuibul cu fantome”, motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat.

Potrivit prevederilor art. 31 „Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, mai transmite Fiscul.

Contractul a fost semnat joi, 16 octombrie. Administratora blocului a declarat, vineri, jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

Recomandarea autorului: Imagini dureroase după TRAGEDIA din Rahova. Oameni aruncați dintr-un bloc în altul

Citește și

BREAKING NEWS Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu ar trebui să DEMISIONEZE după decizia CCR: „Nu e o chestiune atât de importantă”
19:19
Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu ar trebui să DEMISIONEZE după decizia CCR: „Nu e o chestiune atât de importantă”
AUTO Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna
18:54
Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna
REACȚIE CTP se năpustește asupra CCR după decizia de azi: Rușii luau pâinea de la gură Justiției române
18:25
CTP se năpustește asupra CCR după decizia de azi: Rușii luau pâinea de la gură Justiției române
AGRICULTURĂ De ce s-a scumpit varza românească în toamna lui 2025. Preț mare, profit mic pentru producători
18:22
De ce s-a scumpit varza românească în toamna lui 2025. Preț mare, profit mic pentru producători
ULTIMA ORĂ Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a dezvăluit în exclusivitate în urmă cu două zile
18:01
Grindeanu anunță alegeri pe 30 noiembrie, așa cum GÂNDUL a dezvăluit în exclusivitate în urmă cu două zile
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, reacția momentului: Bolojan nu trebuie să își dea demisia din cauza deciziei CCR
17:57
Sorin Grindeanu, reacția momentului: Bolojan nu trebuie să își dea demisia din cauza deciziei CCR
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
O comedie adevărată: Cum a fost luat Palatul Regal cu „asalt” de Opoziția Unită
ULTIMA ORĂ SUA și Australia au convenit asupra unui acord privind mineralele rare. TRUMP încearcă să reducă dependența de China
19:20
SUA și Australia au convenit asupra unui acord privind mineralele rare. TRUMP încearcă să reducă dependența de China
METEO Ne așteptă un Crăciun cu ninsori. Cum va fi vremea de sărbători în România
19:19
Ne așteptă un Crăciun cu ninsori. Cum va fi vremea de sărbători în România
VIDEO Bolojan, pe scut sau sub scut? Cristoiu: „Nu a ținut cont că e președinte de coaliție. A fost ca un zbir”
19:19
Bolojan, pe scut sau sub scut? Cristoiu: „Nu a ținut cont că e președinte de coaliție. A fost ca un zbir”
HOROSCOP Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare EROU grec a fost implicat în apariția constelației
19:18
Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare EROU grec a fost implicat în apariția constelației
POLITICĂ Nicușor Dan avansează un nou termen pentru tăierea pensiilor magistraților: anul acesta
19:11
Nicușor Dan avansează un nou termen pentru tăierea pensiilor magistraților: anul acesta
ULTIMA ORĂ Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției
18:58
Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției