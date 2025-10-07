Firma care îi face mașina prezidențială lui Putin a lansat un ceas de lux în parteneriat cu Fabrica Imperială Peterhof. Cât COSTĂ bijuteria

Firma care produce mașina prezidențială a liderului rus, Vladimir Putin își extinde imaginea de brand de lux, de data aceasta, la încheietura mâinii.

Compania Aurus, cunoscută pentru limuzinele blindate destinate elitei politice de la Kremlin, a lansat un ceas de mână exclusivist, creat în parteneriat cu Fabrica Imperială Peterhof, un nume istoric al manufacturii ruse de orologerie.

Modelul a fost prezentat oficial la Festivalul Internațional de Film din Sankt Petersburg. Ceasul are carcasă din titan și aur, iar detaliile de design amintesc de liniile masive și sobre ale limuzinelor Aurus Senat, modelul folosit de Putin la evenimentele oficiale.

Prețul, însă, nu este pentru orice buzunar: 1.900.000 de ruble, adică aproximativ 20.000 de euro.

