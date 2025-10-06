Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la apariția în spațiul public a documentelor conform cărora Ana Birchall, fost ministru la Justiției și consilier prezidențial, s-ar fi oferit să devină agent CIA în România.

„Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD, așa cum bine știți, de mult timp, așa că n-am ce să comentez”, a declarat Grindeanu, subliniind că scandalul nu afectează partidul.

Documentele publicate, inclusiv pe site-ul Departamentului de Stat al SUA și distribuite de influencerul Vlad Mercori, arată că Birchall ar fi cerut sprijin american pentru o funcție înaltă în stat în schimbul colaborării cu CIA. Potrivit informațiilor, primele contacte ar fi avut loc începând cu 1 martie, iar pe 30 aprilie Birchall a fost numită consilier prezidențial de către Ilie Bolojan, care era președinte interimar la acea vreme.

În replică, Birchall susține că afirmațiile sunt false și că provin dintr-un formular depus de o persoană privată.

„Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. Autorul documentului scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Afirmațiile că «a contactat CIA» îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul”, a explicat Birchall.

Ea afirmă că a sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor informații și a demarat demersuri legale în România împotriva celor care le distribuie.

Grindeanu a menționat că PSD nu are de suferit din cauza acestui scandal, subliniind că este vorba de o chestiune personală a fostului ministru și nu de activitatea partidului.

Surse foto: MEDIAFAX FOTO

