„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție

În timp ce Guvernul discută despre concedieri, comasări de instituții și reducerea aparatului bugetar, premierul Ilie Bolojan semnează o nouă numire în Executiv. Printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, Teodora Stoian, a fost desemnată secretar de stat la Ministerul Justiției, începând cu data de 3 octombrie 2025.

Documentul, emis sub numărul 471/2025, intră în vigoare în aceeași zi, chiar în timp ce Coaliția analizează planul de reformă adminsitrativă care ar trebui să reducă numărul posturilor din sectorul public.

Cine este Teodora Stoian

Absolventă a Facultății de Drept și a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, Teodora Stoian are o carieră de peste 15 ani în domeniul juridic. De-a lungul timpului, a colaborat și cu aparatul guvernamental, în calitate de consilier al ministrului Justiției, iar în 2018 s-a alăturat USR. Un an mai târziu, a fost inclusă pe lista formațiunii pentru alegerile europarlamentare.

Numire în plină „reformă a tăierilor”

Decizia premierului Bolojan vine într-un moment sensibil, în care Executivul pregătește un amplu proces de restructurare a administrației publice. Printre măsurile discutate se află reducerea posturilor bugetare, reorganizarea minsiterelor și limitarea cumulului pensie-salariu.

În timp ce PSD cere ca disponibilizările din administrația locală să fie însoțite de tăieri de cel puțin 20% la nivelul central, liberalii insistă că reforma trebuie făcută treptat, „cu grijă față de funcționarii performanți”.

Surse politice susțin că planul final urmează să fie discutat marți, într-o nouă ședință a coaliției, unde ar putea fi stabilit calendarul exact al concedierilor și reorganizărilor din aparatul de stat.

