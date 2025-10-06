Prima pagină » Actualitate » „Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție

„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție

Bianca Dogaru
06 oct. 2025, 20:51, Actualitate
„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție

În timp ce Guvernul discută despre concedieri, comasări de instituții și reducerea aparatului bugetar, premierul Ilie Bolojan semnează o nouă numire în Executiv. Printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, Teodora Stoian, a fost desemnată secretar de stat la Ministerul Justiției, începând cu data de 3 octombrie 2025. 

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Documentul, emis sub numărul 471/2025, intră în vigoare în aceeași zi, chiar în timp ce Coaliția analizează planul de reformă adminsitrativă care ar trebui să reducă numărul posturilor din sectorul public.

Cine este Teodora Stoian

Absolventă a Facultății de Drept și a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, Teodora Stoian are o carieră de peste 15 ani în domeniul juridic. De-a lungul timpului, a colaborat și cu aparatul guvernamental, în calitate de consilier al ministrului Justiției, iar în 2018 s-a alăturat USR. Un an mai târziu, a fost inclusă pe lista formațiunii pentru alegerile europarlamentare.

Numire în plină „reformă a tăierilor”

Decizia premierului Bolojan vine într-un moment sensibil, în care Executivul pregătește un amplu proces de restructurare a administrației publice. Printre măsurile discutate se află reducerea posturilor bugetare, reorganizarea minsiterelor și limitarea cumulului pensie-salariu.

În timp ce PSD cere ca disponibilizările din administrația locală să fie însoțite de tăieri de cel puțin 20% la nivelul central, liberalii insistă că reforma trebuie făcută treptat, „cu grijă față de funcționarii performanți”.

Surse politice susțin că planul final urmează să fie discutat marți, într-o nouă ședință a coaliției, unde ar putea fi stabilit calendarul exact al concedierilor și reorganizărilor din aparatul de stat.

Surse foto: Mediafax Foto și Facebook Teodora Stoian

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
20:04
România poate impune LEGEA MAJORATULUI DIGITAL. Ce condiții trebuie să îndeplinească minorii pentru a putea zburda liberi online
ACTUALITATE Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
20:00
Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”
EXCLUSIV Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
19:54
Prima zi la Cotroceni, primul scandal. Ludovic Orban, noul consilier al președintelui, încinge spiritele între Nicușor Dan și USR după declarațiile despre alegerile pentru Capitală: „E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta”
ACTUALITATE Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi
19:33
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a petrece Crăciunul sau Revelionul la munte. Planificările sunt deja în toi
CONTROVERSĂ Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”
18:52
Scandalul „Ana Birchall, agent CIA?”. Fostul ministru al Justiției: „Documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”
EXCLUSIV Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”
18:46
Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”
Mediafax
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Porumboiu susține că Plahotniuc a fost general SIE și a beneficiat de sprijin politic din România
Mediafax
Europa, pe primul loc în clasamentul mondial al fumatului. Cât de des consumă europenii tutun
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Actrița din Gossip Girl” și „Anatomia lui Grey” a murit la doar 52 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Armata voluntară, transformată în obligatorie: Nu există nicio cale de a evita
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Raport: Viața europeană, în pericol din cauza degradării mediului
VIDEO Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
21:09
Germania se mobilizează pentru protejarea spațiului AERIAN /Merz propune ca armata să ajute forțele de ordine pentru a doborî dronele
EXTERNE Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
20:34
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
HOROSCOP Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
20:29
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
EXTERNE Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate
20:06
Opoziția din FRANȚA solicită demisia lui EMMANUEL MACRON/ Președintele are în vedere organizarea unor alegeri anticipate
EMISIUNI Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
20:00
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 7 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
ENERGIE Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
19:58
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”