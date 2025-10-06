„Reforma” lui Bolojan începe cu o NUMIRE. Premierul a desemnat un nou secretar de stat la Justiție

În timp ce Guvernul discută despre concedieri, comasări de instituții și reducerea aparatului bugetar, premierul Ilie Bolojan semnează o nouă numire în Executiv. Printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, Teodora Stoian, a fost desemnată secretar de stat la Ministerul Justiției, începând cu data de 3 octombrie 2025.
Documentul, emis sub numărul 471/2025, intră în vigoare în aceeași zi, chiar în timp ce Coaliția analizează planul de reformă adminsitrativă care ar trebui să reducă numărul posturilor din sectorul public.
Absolventă a Facultății de Drept și a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București, Teodora Stoian are o carieră de peste 15 ani în domeniul juridic. De-a lungul timpului, a colaborat și cu aparatul guvernamental, în calitate de consilier al ministrului Justiției, iar în 2018 s-a alăturat USR. Un an mai târziu, a fost inclusă pe lista formațiunii pentru alegerile europarlamentare.
Decizia premierului Bolojan vine într-un moment sensibil, în care Executivul pregătește un amplu proces de restructurare a administrației publice. Printre măsurile discutate se află reducerea posturilor bugetare, reorganizarea minsiterelor și limitarea cumulului pensie-salariu.
În timp ce PSD cere ca disponibilizările din administrația locală să fie însoțite de tăieri de cel puțin 20% la nivelul central, liberalii insistă că reforma trebuie făcută treptat, „cu grijă față de funcționarii performanți”.
Surse politice susțin că planul final urmează să fie discutat marți, într-o nouă ședință a coaliției, unde ar putea fi stabilit calendarul exact al concedierilor și reorganizărilor din aparatul de stat.
Surse foto: Mediafax Foto și Facebook Teodora Stoian
AUTORUL RECOMANDĂ: