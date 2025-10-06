Prima pagină » Actualitate » Lista consilierilor lui Nicușor Dan încinge din nou spiritele printre studenți: „Denotă lipsă de INTERES pentru educație”

Bianca Dogaru
06 oct. 2025, 20:00
Studenții au criticat dur lista noilor consilieri prezidențiali anunțată de președintele Nicușor Dan, acuzând lipsa unui portofoliu dedicat educației și cercetării.

„Luăm act cu dezamăgire de anunțul privind numirea consilierilor prezidențiali ai Președintelui României. Lista omite evidențierea explicită a educației și cercetării, într-un context în care învățământul se confruntă cu un declin în accesibilitate, echitate și sprijin pentru combaterea abandonului”, transmite ANOSR într-un comunicat.

Organizația reamintește că, în campania electorală, a solicitat explicit crearea unui portofoliu distinct pentru educație și cercetare în cadrul Administrației Prezidențiale, însă acest domeniu „a fost complet neglijat de către președinte”.

„Într-un context în care abandonul are o rată de peste 40%, iar aproximativ 38% dintre tinerii care încep o facultate nu o finalizează la timp, lipsa unui consilier dedicat educației denotă o lipsă de interes pentru un subiect prioritar pentru România”, mai arată ANOSR.

Organizația studenților solicită președintelui „să acorde o mai mare importanță protejării și dezvoltării sistemului de învățământ prin numirea unui consilier prezidențial dedicat domeniului.

Nicușor Dan își aduce echipa de la Primăria Capitalei la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan și-a mutat practic garnitura de consilieri de la Primăria Capitalei direct la Cotroceni. Șapte foști angajați ai PMB au fost ridicați la rang de consilier prezidențial sau de stat. Pe listă mai apar și nume apropiate de foști lideri politici: Ludovic Orban, Eugen Tomac sau Marius Lazurca.

În total, 16 consilieri au fost numiți de președinte, iar majoritatea își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

