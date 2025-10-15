Fiul lui Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a fost reținut pentru 24 de ore de Poliția Sector 3. Potrivit surselor Gândul, agresorul este Balint Vasile Daniel, fiul lui Sile. Victima este fiul acestuia, în vârstă de 12 ani, care este crescut de bunici și nu locuiește împreună cu tatăl său.

Din primele date, un membru al familiei ar fi fost sunat de alte persoane (minori), care au folosit un limbaj jignitor. Tatăl s-ar fi enervat pe motiv că fiul său „nu a reacționat” și „le-a permis” celorlalți să vorbească în acel mod, si l-a lovit. Poliția s-a sesizat din oficiu cu privire la cele întâmplate, nefiind formulată până în prezent nicio plângere din partea familiei.

„Astăzi, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale al Poliției Sectorului 3 – au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și tulburarea liniștii și ordinii publice.”

Membrii familiei, atât bunicii copilului din partea mamei, cât și mama acestuia nu au vrut să emită niciun ordin de restricție și nici să formuleze vreo plângere împotriva fiului lui Sile. „Menționăm faptul că atât bunicii copilului din partea mamei (care au în fapt copilul în îngrijire), cât și mama acestuia, în calitate de aparținători legali ai persoanei vătămate, au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu au dorit să formuleze plângere penală împotriva agresorului.”

