Florian Coldea a vorbit la Davos despre rolul serviciilor de informații în deciziile statelor: „Vor juca un rol major în viitor”

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a fost invitat la „Davos Lodge 2026”, unde a susținut un discurs despre rolul pe care serviciile secrete și de informații îl vor avea în deciziile statelor, în contextul tensiunilor actuale internaționale.

„Davos Lodge 2026” este un eveniment organizat în perioada 19-23 ianuarie 2026, în paralel cu Forumul Economic Mondial de la Davos (World Economic Forum – WEF). Ambele evenimente sunt găzduite în aceeași perioadă în stațiunea elvețiană Davos.

Florian Coldea a fost invitat la „Davos Lodge 2026” în calitate de fost prim-adjunct al directorului SRI.

„Aș dori să mă refer la perspectiva serviciilor de informații și securitate. Ne aflăm într-un moment de cotitură, asistăm la o perturbare, o ruptură a vechii ordini, în care toate zilele bune au apus și, în zilele noastre, ne confruntăm cu realități brutale cu care trebuie să ne descurcăm”, a precizat Florian Coldea, potrivit Independentnews.ro.

Florian Coldea: „Serviciile de securitate și informații vor juca un rol major în viitor”

Fostul prim-adjunct al directorului SRI a mai spus că serviciile vor face parte din „opinile factorilor de decizie”.

„Serviciile de securitate și informații vor juca un rol major în viitor. Ele vor face parte din opiniile factorilor de decizie. În ciuda unei bune conduceri și a unei bune diplomații, securitatea va juca un rol major în luarea unor decizii inteligente. Statele sunt obligate să adopte o abordare inteligentă în această situație complexă”, a mai spus Florina Coldea la Davos.

