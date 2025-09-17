Florin Călinescu: „Dacă Nicușor Dan este invitat la Londra, i se dă o trotinetă regală și e primit de ăla mic”

Florin Călinescu a făcut o paralelă între persoana președintelui Nicușor Dan și Donald Trump, în contextul vizitei liderului de la Casa Albă la Londra. Actorul a menționat, ironic, că lui Nicușor Dan i s-ar da o trotinetă, în loc de caleașcă, și ar fi întâmpinat de fiul cel mic al lui William, în locul regelui Charles al III-lea.

„Dacă îl cheamă pe Nicușor Dan la Londra, regele și primul ministru îl vor trimite pe copilul cel mai mic al lui Harry și vor zice „trotinete”. Îl va primi copilul cel mai mic al lui William.”