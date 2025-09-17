Prima pagină » Actualitate » Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”

Ruxandra Radulescu
17 sept. 2025, 16:10, Actualitate
Florin Călinescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” afirmațiile procurorului general Alex Florența cu privire „lovitura de stat” din noiembrie 2024, când primul tur al alegerilor prezidențiale au fost câștigate de Călin Georgescu. Invitatul a precizat că „lovitura de stat au dat-o ei! cei care acuză lovitură de stat”. 

„Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat! Am spus în decembrie 2024, știam niște lucruri, având niște treburi prin Mediaș, oricine în Mediaș știa cu ce se ocupă Potra și ce are acasă, pentru că le posta pe Facebook-ul lui. Astea sunt faptele din decembrie 2024?

Singurul lucru pe care îl pot enunța despre Potra este că toate astea erau cunoscute. Omul se posta pe Facebook, cu jeep-uri, cu cartușe… Eu cred că colabora cu entitățile statului. N-am auzit să se sesizeze cineva. Să vii să-mi spui că pregătea răsturnarea ordinii de stat în România, mi se pare că mă consideri dobitoc, iar eu nu sunt dobitoc, domnule Florența”, a afirmat Florin Călinescu.

