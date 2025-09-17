Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”

Florin Călinescu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, nu-i inspiră deloc încredere.

„La București nu se hotărăște nimic de politica externă, doar taxe și impozite. Numai când îl vezi pe Moșteanu, dezertezi ca în Pădurea Spânzuraților, fugi din țară cu armamente pe tine.

Nu-mi inspiră încredere. Trebuie să găsești în resursa umană a țării tale un personaj și care să știe și politică externă și unul care când zice „Drepți!”…. În armată e ca la câini, dar nu peiorativ”, a afirmat Florin Călinescu.