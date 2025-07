🚨 Florin Cîțu pune tunurile pe Guvernul Bolojan | „Ai aflat? Cu Ionuț Cristache”

Nu este niciodată ok să acceptăm creșteri de taxe. Bruxelles nu a cerut și nu are niciun drept să ceară creșteri de taxe. România decide ce vrea. Acest program de deficit excesiv are niște etape. Noi suntem într-o etapă de evaluare.

Oficial, documentele care vin de la CE spun că ajustarea trebuie făcută pe cheltuieli.

A existat un PNRR acolo care avea niște reforme. Ar fi redus aparatul bugetar, a pensiilor…a fost făcută greșit și Comisia are o vină foarte mare pentru acceptarea formei.

E foarte bine că dl Bolojan vine și vrea să taie aparatul bugetar. Am fost singurul care am cerut reduceri de taxe și tăieri de cheltuieli, în PNL. Ar fi fost bine să mă susțină atunci dl Bolojan. dacă tăcem și acceptăm să facă guvernul ce vrea, peste câțiva ani va veni altcineva să vrea să ne salveze.