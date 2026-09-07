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Premierul britanic și Trump au discutat despre un plan de încetare a focului în Ucraina. Ce implicare ar avea Marea Britanie

Premierul britanic și Trump au discutat despre un plan de încetare a focului în Ucraina. Ce implicare ar avea Marea Britanie
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Premierul Andy Burnham și președintele Donald Trump au fost de acord să coopereze în reluarea discuțiilor privind încetarea focului în Ucraina. 

„Vom continua să lucrăm împreună la un armistițiu pentru a preveni pierderea mai multor vieți”, a transmis Downing Street.

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Potrivit Reuters, premierul britanic și președintele american au discutat luni după-amiază, într-o convorbire telefonică.

Consersația a avut loc după turneul emisarilor SUA la Moscova și Kiev. Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat pentru The Independent:

„În ceea ce privește Ucraina, cei doi lideri au convenit asupra necesității de a continua să lucreze pentru un armistițiu care să prevină mai multe pierderi de vieți omenești. Prim-ministrul a reiterat sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina și pentru negocierile de pace conduse de SUA.”

Purtătorul de cuvânt a dezvăluit și că cei doi lideri au discutat despre războiul dintre SUA și Iran.

„În ceea ce privește Orientul Mijlociu, prim-ministrul a prezentat angajamentul Regatului Unit de a lucra pentru pace și securitate în regiune, subliniind importanța Soluției cu Două State, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și asigurarea că Iranul nu va dobândi niciodată o armă nucleară.”

Premierul Burnham a început apelul urându-i președintelui Trump o Zi a Muncii fericită și l-a felicitat pentru statisticile recente privind ocuparea forței de muncă în SUA.

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