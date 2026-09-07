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Victor Ponta explică victoria AfD în Germania: „Lumea s-a săturat. Nu vă mai puteți bate joc de oameni”

Victor Ponta explică victoria AfD în Germania: „Lumea s-a săturat. Nu vă mai puteți bate joc de oameni
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Victor Ponta susține că rezultatul alegerilor din Germania este o consecință clară a comportamentului celor de la guvernare. Fostul premier afirmă că oamenii s-au săturat de modul în care au fost conduși până acum și vor alternative. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Rezultatul alegerilor din Saxonia este consecința corectă, clară, logică, aceea ce noi doi spunem de prin 2021-2022: Nu vă mai bateți joc de oameni”

Parlamentarul a comentat și rezultatul alegerilor regionale din Saxonia-Anhalt. AfD a obținut o victorie istorică, cu aproximativ 44% din voturi. În schimb, CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a obținut aproximativ 17%. SPD a ajuns la aproximativ 9% din voturi. Ponta susține că rezultatul scrutinului arată nemulțumirea alegătorilor față de partidele tradiționale. Acesta afirmă că „s-a săturat lumea” de actuala clasă politică.

„Rezultatul alegerilor din Saxonia este consecința corectă, clară, logică, aceea ce noi doi spunem de prin 2021-2022. Nu vă mai bateți joc de oameni. Atenție, să fie foarte clar, să rămână pe bandă. Eu citesc mult mai mult decât propaganda lor. Nu-mi place ce zice AfD-ul. Sunt multe chestii cu care nu sunt de acord din ce spune AfD-ul. Deci n-am vreo plăcere. Nu au câștigat ai mei. Băi, v-a zis toată lumea că nu mai merge. SPD-ul a luat 8%. Mamă, cel mai vechi, mare partid. Merz, CDU, care avea 40%, abia au făcut 16%. Deci, s-a săturat lumea de voi.”, a declarat politicianul.

Se vor anula alegerile și în Germania?

Parlamentarul susține că decizia CCR de a anula alegerile din România a fost întâmpinată cu prea multă susținere de către cei care o considerau justificată. El s-a întrebat dacă aceeași situație s-ar putea repeta și în Germania.

„Ori înțelegeți că nu mai merge cu japca. Adică să ne mai furați vreo 150 de miliarde. După ce ne-ați mai furat jumate de trilion ca să facem energie verde. Și acum nu mai suntem verzi. După ce ne-ați luat toate cele. Ne-ați anulat alegerile în România și ați aplaudat. Băi, foarte bună Curtea Constituțională că a anulat alegerile în România. Ia să vedem, Curtea Constituțională în Germania anulează acum alegerile astea?”, a declarat parlamentarul.

„AUR o să ia 60% la alegeri”

Victor Ponta acuză USR că a transformat politica într-o luptă permanentă împotriva adversarilor. El susține că discursul bazat pe „ură” îi împinge pe alegători către AUR și Călin Georgescu. Fostul premier afirmă că AUR ar putea ajunge la 60%.

„Băi, aveți pe Siegfried, pe Manfred, pe nu știu ce la Bruxelles. Băi, aveți aici, pe toți ăștia, pe Mândruții, pe CTP-ii, așa. Băi, e Putin de vină, Putin e rău, PSD-ul e rău, toată lumea e rea. Ei trăiesc de ani de zile inspirând ură. USR-ismul înseamnă ură. Să-i urâm pe toți, să-i băgăm la pușcărie. Băi, la un moment dat, ura asta se întoarce împotriva voastră. Eu am simțit-o în 2012, când am luat 60%. O să ia AUR-ul 60% dacă o țin așa. Călin Georgescu, dacă mâine candidează, dacă l-ar lăsa, ia 60%. De ce? Pentru că s-a săturat lumea de ura lor, de prostie, de agresivitate.”, a declarat Ponta.

AfD a câștigat alegerile din Saxonia

Duminică, 6 septembrie, în landul german Saxonia-Anhalt, AfD a obținut o victorie istorică, cu 43,8% din voturi, devenind cea mai mare forță din parlamentul regional. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, a obținut 17,2%, în timp ce SPD a coborât la 9,3%. Rezultatul alegerilor a alimentat dezbaterile privind ascensiunea AfD și declinul partidelor tradiționale din Germania.

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