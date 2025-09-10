Prima pagină » Actualitate » FOLIA de aluminiu, trucul simplu și eficient folosit de grădinari pentru a proteja plantele de dăunători. Cum funcționează această metodă ingenioasă

10 sept. 2025, 09:47, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Mulți grădinari folosesc folia de aluminiu la ghivece pentru a proteja plantele de dăunători și a menține solul sănătos. Este un truc simplu, dar foarte eficient, care ajută la păstrarea umidității solului și stimulează creșterea plantelor.

De altfel, remediile casnice – care oferă soluții simple – au fost folosite de multă vreme pentru a combate lipsa produselor comerciale. De la coji de ouă și zaț de cafea, până la trucuri mai puțin evidente, oamenii au căutat constant metode de a rezolva probleme precum drenajul, deficiențele de nutrienți sau atacurile dăunătorilor.

Dar una dintre cele mai recente soluții, care a cucerit internetul, o reprezintă folosirea foliei de aluminiu la ghivecele cu flori. Specialiștii explică că descurajează furnicile, limacșii și alți dăunători târâtori, dar contribuie și la menținerea umidității substratului pentru mai mult timp, oferind plantelor un mediu optim de dezvoltare.

Așadar, folia de aluminiu – folosită în general în bucătărie pentru a păstra alimentele proaspete, a coace sau a menține mâncarea la temperatura potrivită – devine un trend și în grădinărit, fiind un aliat eficient pentru îngrijirea plantelor.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale foliei este capacitatea sa de a reflecta lumina soarelui, iar așezată în jurul ghivecelor sau pe suprafața lor, folia redirecționează razele către frunzele și tulpinile mai puțin expuse, stimulând fotosinteza și favorizând o creștere sănătoasă și uniformă, chiar și în interior, pe balcoane sau în spații cu lumină naturală limitată.

Mai mult, strălucirea foliei funcționează ca o barieră naturală împotriva dăunătorilor, reflexiile intense descurajând insectele precum afidele sau muștele și protejând plantele fără chimicale.

Tocmai de aceea, funcționând similar, unii grădinari folosesc și CD-uri pentru a crea efecte reflectorizante, speriind păsările și alte animale care ar putea consuma fructele sau semințele.

Amândouă formează un scut vizual care protejează recolta și favorizează o dezvoltare mai viguroasă a plantelor, scrie Adevărul.

Cum se folosește folia de aluminiu în grădinărit

Folia de aluminiu este și ușor de folosit, trebuie doar să o așezi pe partea inferioară sau laterală a ghiveciului, iar aceasta va împiedica și urcarea insectelor pe tulpini și frunze.

Astfel, prin limitarea prezenței dăunătorilor, reduci nevoia de pesticide chimice, creând astfel un mediu mai sănătos pentru plante.

Dar proprietățile sale reflectorizante contribuie și la reglarea termică a solului. În climatele calde, folia ajută la menținerea substratului mai răcoros, prevenind supraîncălzirea rădăcinilor, care poate afecta absorbția apei și a nutrienților.

Mai mult, folia de aluminiu optimizează și umiditatea solului. Dacă este plasată pe suprafața substratului, aceasta acționează ca un înveliș protector, reducând astfel evaporarea apei și menținând solul umed pentru mai mult timp.

Acest truc nu doar că economisește apă, ci și reduce frecvența udării… un avantaj esențial în perioadele de secetă sau pentru grădinarii care pleacă în vacanță și nu pot avea grijă constant de plante.

Totodată, folia de aluminiu la ghivece e și o metodă eficientă pentru a proteja plantele și a le stimula creșterea. Aplicată pe partea inferioară sau laterală a ghiveciului, folia reflectă lumina către frunzele și tulpinile mai puțin expuse, încurajând fotosinteza și dezvoltarea uniformă.

Această tehnică ajută la și menținerea umidității solului, dar împiedică și urcarea unor insecte dăunătoare, reducând astfel nevoia de pesticide chimice.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

