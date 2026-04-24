Prima pagină » Actualitate » Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan

Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan

Fondatorul Digi, Zoltán Teszári, a ieșit în public după ani de discreție totală. Unde și de ce a apărut și ce legături are cu Bolojan
Zoltán Teszári, fondatorul Digi, unul dintre cei mai discreți oameni de afaceri din România, a avut o apariție publică rară la Filarmonica de Stat Oradea. Prezența sa a atras imediat atenția, marcând o ieșire neobișnuită din anonimatul cultivat de-a lungul deceniilor.

Apariție rară: Zoltán Teszári, fondatorul Digi

Zoltán Teszári, fondatorul grupului Digi, cunoscut pentru evitarea constantă a expunerii mediatice, a apărut în fața unei săli pline, a urcat pe scenă și a fost fotografiat, imaginile devenind rapid de interes public.

De-a lungul timpului, Teszári și-a construit reputația de „miliardar fără chip”, preferând să rămână în afara atenției și să conducă afacerile din umbră.

Momentul a fost cu atât mai relevant cu cât omul de afaceri nu s-a limitat la o simplă apariție, ci a susținut și o intervenție scurtă. Deși discursul a fost rezervat, acesta a confirmat implicarea sa constantă în susținerea unor proiecte locale, inclusiv în domeniul medical.

Conexiuni locale și legătura cu Ilie Bolojan

Apariția sa la Oradea are și o componentă de context local. Atât Zoltán Teszári, cât și Ilie Bolojan sunt strâns legați de județul Bihor. Teszári a dezvoltat aici una dintre cele mai importante afaceri din telecomunicații din regiune, în timp ce Bolojan a condus administrația locală ca primar al municipiului Oradea și ulterior Consiliul Județean Bihor, înainte de a ajunge în funcția de premier.

În această perioadă, instituțiile conduse de Bolojan au avut colaborări cu compania RCS & RDS, parte a grupului Digi. Acestea au vizat proiecte de infrastructură urbană, inclusiv introducerea cablurilor în subteran și dezvoltarea rețelelor de comunicații, integrate în strategia de modernizare a orașului.

