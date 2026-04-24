Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” organizează un concurs internaţional pentru selectarea celor mai buni creatori de drone militare.

Competiţia poartă numele de „Military Student Military Multirotor Fest 2026” şi are loc în perioada 27 și 30 aprilie.

Competiția multinațională este axată pe inovație, abilități inginerești și capabilități operaționale.

Participanții trebuie să proiecteze, să construiască și să opereze platforme UAV multirotor în scenarii de misiuni reale.

Acestea includ simularea lansării și plasării de încărcături, precum și misiuni de tip ISR, desfășurate în medii operaționale complexe.

Cine se poate înscrie în competiţie

Competiția se va desfășura în Poligonul Domnești, în zilele de 28 și 29 aprilie, între 09.00 și 14.00.

Include o secțiune militară, destinată exclusiv studenților militari şi o secțiune open, destinată atât studenților militari, cât și celor civili.

Ceremonia de premiere va avea loc în data de 30 aprilie, la sediul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.

