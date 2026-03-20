Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei

Remorcherul Astana cu cinci marinari la bord s-a scufundat în dimineața zilei de 18 martie 2026, în jurul orei 08:40, în zona Portului Midia din județul Constanța, în timpul unor manevre de acostare a navei tanc Amades. Ultimele momente la suprafață ale remorcherului au fost filmate și, astfel, se pioate observa cum ambarcațiunea dispare în adâncuri. Imaginile au fost surprinse de marinarii de pe primele nave care au ajuns la fața locului.

Trupurile a doi dintre marinari au fost recuperate deja din apă, dar ceilalți trei sunt încă dispăruți în adâncuri, remorcherul fiind localizat la o adâncime de 26 de metri.

Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul aflat la 8 km de portul Midia, în momentul tragediei.

„În asistență, la această navă, pentru derularea manevrei de acostare, se afla remorchierul Astana în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul anunță în stația radio că motorul, motoarele principale ale navei s-au oprit și nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări și a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul era deja răsturnat pe bordul tribord la aproximativ câțiva metri de pupa navei. Ulterior, din observațiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp s-a scufundat în poziție verticală. Remorcherul a avut la bord cinci membri de echipaj, toți de naționalitate română. Patru dintre ei au fost dați dispăruți, iar unul a fost recuperat din apă și dus în portul Media, unde a fost predat serviciilor de ambulanță. Asupra acestui accident de navigație s-a deschis un dosar penal, urmând a fi stabilite cauzele și împrejurările în care s-a produs acesta”, a precizat Stancu Adrian, director adjunct al Căpităniei Zonale Constanța, potrivit publicației Ziua de Constanța.

