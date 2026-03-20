Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei

FOTO - Captură video: Ziua de Constanța

Remorcherul Astana cu cinci marinari la bord s-a scufundat în dimineața zilei de 18 martie 2026, în jurul orei 08:40, în zona Portului Midia din județul Constanța, în timpul unor manevre de acostare a navei tanc Amades. Ultimele momente la suprafață ale remorcherului au fost filmate și, astfel, se pioate observa cum ambarcațiunea dispare în adâncuri. Imaginile au fost surprinse de marinarii de pe primele nave care au ajuns la fața locului.

Trupurile a doi dintre marinari au fost recuperate deja din apă, dar ceilalți trei sunt încă dispăruți în adâncuri, remorcherul fiind localizat la o adâncime de 26 de metri.

Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul aflat la 8 km de portul Midia, în momentul tragediei.

„În asistență, la această navă, pentru derularea manevrei de acostare, se afla remorchierul Astana în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul anunță în stația radio că motorul, motoarele principale ale navei s-au oprit și nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări și a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul era deja răsturnat pe bordul tribord la aproximativ câțiva metri de pupa navei. Ulterior, din observațiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp s-a scufundat în poziție verticală. Remorcherul a avut la bord cinci membri de echipaj, toți de naționalitate română. Patru dintre ei au fost dați dispăruți, iar unul a fost recuperat din apă și dus în portul Media, unde a fost predat serviciilor de ambulanță. Asupra acestui accident de navigație s-a deschis un dosar penal, urmând a fi stabilite cauzele și împrejurările în care s-a produs acesta”, a precizat Stancu Adrian, director adjunct al Căpităniei Zonale Constanța, potrivit publicației Ziua de Constanța.

Autorul mai recomandă:

Operațiune de amploare, după ce un remorcher s-a scufundat în zona portului Midia, la o adâncime de 25 de metri

„Bombă ecologică” în Mediterană. Un petrolier rusesc, fără echipaj, plutește în derivă. Avertismentul Italiei: „Risc iminent de explozie”

JOBURI O cunoscută companie aeriană din Europa le oferă angajaților sume importante de bani pentru a demisiona de bunăvoie. Despre ce stimulente este vorba
21:05
O cunoscută companie aeriană din Europa le oferă angajaților sume importante de bani pentru a demisiona de bunăvoie. Despre ce stimulente este vorba
ACTUALITATE Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat
20:33
Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat
ACTUALITATE Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
20:24
Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
ACTUALITATE Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”
20:00
Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”
UTILE Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
19:47
Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
19:37
Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Greșeala pe care o fac fără să știe mulți oameni care suferă de insomnie
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
21:05
Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
DIPLOMAȚIE Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
20:47
Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
VIDEO Omagiu din partea lui Viktor Orban pentru Chuck Norris. Actorul i-a spus premierului maghiar în 2018: „Ești ca președintele Trump”
19:49
Omagiu din partea lui Viktor Orban pentru Chuck Norris. Actorul i-a spus premierului maghiar în 2018: „Ești ca președintele Trump”
EVENIMENT Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
19:34
Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
ACTUALITATE Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
19:30
Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
FLASH NEWS Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
19:29
Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere

