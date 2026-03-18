Un remorcher cu 5 oameni la bord s-a scufundat în Portul Midia. Toți marinarii ar fi murit. Cum s-a petrecut tragedia, minut cu minut

O navă-remorcher s-a scufundat miercuri dimineață în Dana 1 a Portului Midia. La bord se aflau cinci oameni, a anunțat ISU Dobrogea.

UPDATE, ora 11.30 – Toți cei cinci membri ai echipajului au fost declarați morți, potrivit unor surse citate de G4Media și Info Sud-Est.

UPDATE, ora 10:56 – Marinarul care a fost găsit în apă și resuscitat a fost declarat decedat, anunță ISU Dobrogea. El a fost resuscitat aproximativ o oră. La ora actuală, se desfășoară căutări pentru găsirea celorlalți 4 marinari aflați la bord.

UPDATE, ora 10:40 – Remorcher scufundat în zona portului Midia/Dana 4. Din primele informații la bord se aflau 5 persoane . O persoană în stop cardio respirator se află pe altă ambarcațiune care se îndreaptă spre port.

Evenimentul s-a produs la aproximativ 7 km. de mal, în dreptul localității Mamaia Nord. MRCC a trimis în misiune nava SAR ARTEMIS . Elicopterul EC135 – CT a plecat spre locul evenimentuui pentru survol. La fața locului au ajuns:

– 1 ambarcațiune la Midia Marine Terminal cu 2 scafandri;

– 1 ambarcațiune SAR ARTEMIS de la ARSVOM cu 4 scafandri.

Din informațiile primite, adâncimea apei în zona remorcherului scufundat este de 25 m.

La fața locului urmează să se deplaseze încă 1 echipă mixtă formată din 4 scafandri ai ISU CT și 4 scafandri ai ARSVOM. Cei 8 scafandri se vor deplasa în larg cu un remorcher pus la dispoziție de către Căpitănie.

*Forțe: 1 ASAS, 1 SMURD, 4 SAJ, 1 ELICOPTER, 1 echipaj scafandri, 1 ambarcațiune

UPDATE, ora 10:32 – Conform unei informări a Midia Marine Terminal, remorcherul companiei s-a scufundat miercuri dimineața, în jurul orei 8.40, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

„Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a transmis compania.

Situația este gestionată de ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct.

UPDATE, ora 10:23 – Una dintre ipoteze, conform surselor G4Media, din rândul colegilor marinari ai echipajului de pe Astana, ar fi vorba despre o greșeală umană care ar fi constat într-o eroare în timpul transportului reprezentată de ”însumarea forțelor”.

Căpitanul remorcherului, Sorin Tufan, este un om cu experiență semnificativă în manevra navei, dar eroarea ar fi putut fi determinată de echipajul petrolierului pe care remorcherul Astana îl tracta.

În timpul manevrei de tractare, nava care este transportată de remocher trebuie să ”stea”, în vreme ce numai remorcherul trebuie să ”tragă” nava:

”Spre exemplu, dacă remorcherul trage înainte și nava care este tractată o ia înapoi sau pornește și ea atunci se însumează forțele și remorcherul se răstoarnă, mai ales dacă sunt și niște valuri ușoare, nu îți trebuie mult să te răstorni”.

De asemenea, marinarii exclud ipoteza unei mine marine: ”Dacă era mină marină nu rămânea nimic din remorcher”, au declarat aceștia.

Știrea inițială

Momentan, nu sunt informații care să lege incidentul de vreo mină marină, au spus reprezentanții MApN pentru HotNews. Midia Marine Terminal a anunțat că nava s-a scufundat în timpul unor manevre de descărcare pentru un tanc petrolier.

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia”, a transmis Midia Marine Terminal, într-un comunicat, citat de Ziua Constanța. „În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a mai precizat Midia Marine Terminal.

Conform Info Sud-Est, este vorba despre nava-remorcher Astana, cu pavilion românesc. Remorcherul s-a scufundat la aproximativ 4 mile marine sud-est de intrarea în portul Midia. Remorchertul este operat de Rompetrol (Kazahstan) prin Midia Marine Terminal, arată sursa citată.

„O persoană este în curs de resuscitare, aceasta fiind adusă la cheu”, a transmis ISU.

Acolo, Departamentul pentru Situații de Urgență intervine cu 3 echipaje, 1 echipaj de terapie intensivă mobilă , elicopter, un echipaj SMURD B si o masina de stingere, ambarcatiune si echipa de scafandri.

Intervenția este în plină derulare.

Foto: ZIUA de Constanța