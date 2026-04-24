Fostul consilier de la Cotroceni, Iulian Fota, ripostează după scandalul cu agentul de poliție care i-a luat permisul și denunță un abuz

Iulian Fota, a venit cu o primă reacție în urma incidentului petrecut joi, 23 aprilie, în București. Fostul consilier prezidențial a fost amendat de polițiștii Brigăzii Rutiere, oprit neregulamentar chiar pe trecerea de pietoni.

Iulian Fota a fost sancționat contravențional pentru abaterea constatată, iar pentru că lucrurile au escaladat după intervenția agenților, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Ei bine, conform constatărilor agenților de poliție, fostul consilier prezidențial nu a respectat indicațiile polițiștilor de a rămâne lângă vehicul până la finalizarea procedurilor. Mai mult, acesta s-ar fi deplasat către autospeciala de poliție și ar fi adresat expresii jignitoare agenților.

Fostul consilier de la Cotroceni, Iulian Fota, ripostează

În urma celor întâmplate, Iulian Fota a venit cu un mesaj postat pe pagina sa personală de Facebook, în care și-a asumat incidentul și chiar a denunțat un abuz.

„Sunteți și obraznic în continuare. În primul rând dumneavoastră aveți jumătate din vârsta mea. Ar trebui să mă respectați măcar pentru asta. (…) Profitați de faptul că aveți uniforma statului pe dumneavoastră, abuzați de privilegiile, de prerogativele pe care statul vi le-a dat. Deci, sunt dispus să plătesc pentru dreptul meu de a-mi spune punctul de vedere. Nu e normal ce face poliția”, spune Iulian Fota în imaginele postate de Europol. Așa este, afirmațiile de mai sus sunt ale mele și mi le asum, așa cum îmi asum tot ce am spus în incidentul de ieri. Disputa nu a plecat de la o banală amendă de 400 de lei și două puncte. Nu te cerți cu agenții de la circulație pentru așa ceva. A plecat de la o chestiune de principiu, semnalarea unui abuz al statului și una personală, jignirile aduse de agent, iritat că îndrăznesc să-mi spun punctul de vedere și să le critic pe față comportamentul.”, a scris în primă parte Iulian Fota.

„Nici alte instituții de stat nu oferă oamenilor o soluție”

Fostul consilier prezidențial recunoaște faptul că reacția avută în fața oamenilor legii vine în urma unei frustrări acumulată în timp, legată de lipsa soluțiilor reale pentru șoferi și de modul în care autoritățile aleg să aplice legea.

„Unde este abuzul statului? De ceva timp a tot crescut în mine iritarea față de un comportament defavorabil cetățeanului, constatat atât la nivelul poliției locale, cât și al celei rutiere. Stau într-un cartier cu multe străzi foarte apropiate, aglomerat în timpul zilei. Am două spitale mari în zonă, mai multe instituții de stat și nicio parcare mare apropiată. Vin mulți oameni la spital și nu au unde să parcheze. În cartier s-au trasat exagerat de multe treceri de pietoni, inutile. La fiecare 10-20 de metri este una. În disperare de cauză, mai ales cei care au programări la spitale, parchează pe unde pot. Inclusiv pe colțuri de străzi, care au și treceri de pietoni. Gestul ăsta nu pune pietonii în pericol pentru că oricum ei merg pe stradă, iar trotuarele sunt pline de mașini.

„Asta este fondul iritării mele, abuzul poliției locale”

În condițiile în care nici primăria, nici alte instituții de stat nu oferă oamenilor o soluție, cetățenii fiind lăsați de izbeliște, oamenii se descurcă cum pot. Asta o știu din discuțiile cu unii dintre ei, mulți trebuie să ajungă la spitalele din zonă. Ce face poliția locală în situația asta? Îi vânează, pentru bani, pe cei care în mod asumat și-au căutat o soluție la limita legii. E corect, cât timp statul, fie el local sau central, nu e capabil să-ți ofere o soluție adecvată, să te pedepsească pentru că încerci să supraviețuiești? Cât timp tu, ca organ al statului, ai de partea ta și aplicarea legii în spiritul ei, de ce nu vrei să judeci situația în folosul omului? Cei care parchează în cartierul meu și mai ciupesc cu două roți o trecere de pietoni, oricum aiurea desenată, nu sunt ticăloși care încalcă legea că le place lor, ci oameni de bună-credință care încearcă să supraviețuiască. Asta este fondul iritării mele, abuzul poliției locale, politica asta de „ciupire” a banilor unei populații sărăcite tot de stat și lipsa disponibilității de gândire a organului constatator. Pe fondul ăsta de iritare, ieri descopăr un tratament similar la rutieră. Petrecusem mai multe ore în trafic, traversând intersecții aglomerate, fără să văd picior de agent de rutieră. La Arcul de Triumf a fost un coșmar, șoferi peste șoferi, debandadă totală și nimeni să dirijeze traficul. Piața Victoriei la fel, zero agenți.

„Am ridicat vocea din momentul în care eu am fost jignit”

Fără exagerare, ieri, la fel ca mulți alți șoferi, am pierdut vreo oră în plus, din cauza lipsei agenților de pe teren. Unde era rutiera în timpul ăsta? La vânătoare de șoferi grăbiți în zona comercială Cotroceni. Exact ca poliția locală. Pune bulanul pe ei, mama lor de contravenienți! Și acum chestiunea de ieri, da, am parcat câteva minute pe marginea unei treceri de pietoni, ca mulți alți români, neavând o altă soluție. Asta nu am comentat. Mi-am asumat greșeala de la început. Nu te cerți cu agentul de poliție pentru o amendă de două puncte și 400 de lei. Nu de aici a plecat disputa. Nici agentul, nici amenda nu sunt mize care să merite așa ceva. Disputa a plecat și am ridicat vocea din momentul în care eu am fost jignit, încercând să-i explic agentului că practica poliției rutiere este greșită. Nu-și fac treaba în marile intersecții, unde este nevoie de ei, în schimb, ca și cei de la locală, vânează greșeli nevinovate în zone aglomerate. Eu consider asta o practică abuzivă. Vânăm buzunarul șoferilor pentru planul de încasări al statului, în situații în care oamenii nu au soluții pentru nevoile lor.

„Nu retrag ce am spus, dimpotrivă, le-am afirmat din nou”

În ce a constat jignirea? Agentul a încercat să-mi închidă gura prin amenințarea cu amendă de 1000 de lei și luarea carnetului. Mi le-am asumat! Am continuat să-i explic că practica lor este contrară interesului poliției rutiere, că mai rău irită cetățeanul decât să-l educe. Mi-a replicat că nu suntem la televiziune, mi-a recomandat „să fiu bărbat”, aprecieri nepoliticoase și neconforme cu statutul de polițist. Pe măsură ce realizam că își folosește atribuțiile de organ al statului ca să mă intimideze, mă enervam și mai tare. Nu retrag ce am spus, dimpotrivă, le-am afirmat din nou și în scris, mai ales că selecția sindicatului este una manipulatorie. Dar apreciez că au făcut cazul public pentru a putea discuta comportamentul abuziv, atât al celor de la rutieră, cât și al celor de la locală. Nu este normal ca statul, vinovat de lipsa alternativelor, să-l vâneze pe cetățean, care doar încearcă să supraviețuiască. Iar poliția, dacă are minte și vrea o aplicare inteligentă a legii, să o mai facă și în spiritul ei. Le recomand un stagiu la Roma și o discuție cu poliția italiană, să vadă cum se aplică inteligent legea într-un oraș aglomerat. P.S.1 În toată discuția cu agentul a fost un singur moment în care am fost la limita exprimării civilizate, când i-am reproșat cam brutal că nu are minte. Aici e singurul regret pe care-l am, formula prea dură anulând mesajul aplicării inteligente a legii. Că omul nu a înțeles mesajul meu se vede din cum au dat pe sub mână imaginile. Fie! P.S.2 Aș aprecia să fie dat tot filmul disputei, nu numai ce le convine ”, a fost mesajul transmis de Iulian Fota.

