Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, sancționat în trafic după ce a oprit pe trecerea de pietoni și a refuzat indicațiile agenților de poliție

Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, a fost amendat de polițiștii Brigăzii Rutiere, în urma unui incident petrecut în centrul Capitalei. Pe lângă oprirea neregulamentară, acesta ar fi avut un comportament recalcitrant față de agenți, ceea ce a dus la sancțiuni suplimentare.

Iulian Fota, sancționat de Poliția Rutieră în București

Incidentul a avut loc joi, 23 aprilie, în București, pe strada Sfântul Elefterie, la intersecția cu Dr. Panait Iatropol. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în jurul orei 12:50, un echipaj de poliție a observat un autoturism oprit neregulamentar chiar pe trecerea de pietoni.

Șoferul a fost legitimat pe loc și sancționat contravențional pentru abaterea constatată. Situația s-a complicat după intervenția agenților.

Conform informațiilor oficiale, conducătorul auto nu a respectat indicațiile polițiștilor de a rămâne lângă vehicul până la finalizarea procedurilor.

Mai mult, acesta s-ar fi deplasat către autospeciala de poliție și ar fi adresat expresii jignitoare agenților, fapt care a dus la aplicarea unor sancțiuni suplimentare.

Permis suspendat și avertismentul poliției

În urma incidentului, Iulian Fota a fost sancționat și cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere atrag atenția că oprirea pe sau în apropierea trecerilor de pietoni reduce vizibilitatea și crește semnificativ riscul de accidente. Potrivit acestora, neacordarea de prioritate pietonilor rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave din trafic.

Polițiștii anunță că acțiunile de control vor continua în București, cu accent pe respectarea regulilor de circulație și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.

