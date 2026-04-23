Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în Cipru, unde participă la Consiliul European, că în mod oficial încă nu a primit demisiile miniștrilor PSD, iar alte comentarii despre criza politică a refuzat să facă. Întrebat de jurnaliști dacă va discuta cu liderii europeni despre responsabilitatea pentru actuala criză politică, Nicușor Dan a spus că va aborda subiectul în privat și că „le va spune mai multe în privat” decât spune presei public.

Președintele României a precizat că le va spune partenerilor europeni ceea ce le-a spus și cetățenilor români: „România păstrează direcția pro-europeană, pentru noi SAFE și PNRR sunt importante și pe astea există consens, instituțiile funcționează și într-un fel sau altul România va continua pe parcursul pe care s-a angajat”.

„În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public. Seară bună, vorbim mai multe mâine seară”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va face noi consultări cu partidele sau dacă va avea altă intervenție în criza politică, șeful statului a spus: „O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva cu participarea mea săptămâna viitoare”.

