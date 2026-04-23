Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”

Olga Borșcevschi
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, în Cipru, unde participă la Consiliul European, că în mod oficial încă nu a primit demisiile miniștrilor PSD, iar alte comentarii despre criza politică a refuzat să facă. Întrebat de jurnaliști dacă va discuta cu liderii europeni despre responsabilitatea pentru actuala criză politică, Nicușor Dan a spus că va aborda subiectul în privat și că „le va spune mai multe în privat” decât spune presei public.

Președintele României a precizat că le va spune partenerilor europeni ceea ce le-a spus și cetățenilor români: „România păstrează direcția pro-europeană, pentru noi SAFE și PNRR sunt importante și pe astea există consens, instituțiile funcționează și într-un fel sau altul România va continua pe parcursul pe care s-a angajat”.

„În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public. Seară bună, vorbim mai multe mâine seară”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan | Foto – Mediafax

Întrebat dacă va face noi consultări cu partidele sau dacă va avea altă intervenție în criza politică, șeful statului a spus: „O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva cu participarea mea săptămâna viitoare”.

Nicușor Dan refuză să răspundă dacă este mulțumit de Bolojan
Nicușor Dan refuză să răspundă dacă este mulțumit de Bolojan
Nicușor Dan, din Cipru: „Avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari"
Nicuşor Dan, de Ziua Forţelor Terestre: „Vom continua să modernizăm Armata României şi să încurajăm cariera militară"
Lia Olguţa Vasilescu: „Toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților"/"Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…"
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a semnat demisia odată cu miniștrii PSD
Ilie Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei: "Zona de energie este una dintre problemele noastre importante"
LIFESTYLE Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine
Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine
Un fost șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a amenințat soția cu cuțitul. A fost nevoie de intervenția poliției
O fetiță de a pescuit „un pește" mexican cu patru picioare sub un pod din Țara Galilor. Cum a traversat creatura Atlanticul
Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
Alessandra Stoicescu, vedeta Observatorului de la Antena1, acuzată de o artistă din Mexic de plagiat. Știrista i-ar fi copiat în detaliu o campanie. Asemănările sunt izbitoare
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu "pădurea urbană mobilă" din orașul lui Bolojan 

