08 sept. 2025, 18:10, Actualitate
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, a fost prins pe aeroportul din Timişoara şi urmează să fie adus în Capitală, pentru audieri, potrivit surselor Gândul.

UPDATE | SIS confirmă reținerea lui Alexandru Bălan

Informațiile privind reținerea lui Alexandru Bălan (foto) au fost confirmate și de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

„În urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

SIS reafirmă angajamentul său de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale și de a acționa constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecția securității naționale și regionale”, au transmis reprezentanții SIS.

Știrea inițială

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au pus în aplicare, luni, un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Bălan ar fi furnizat date confidențiale unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB al Republicii Belarus), în condiții care puneau în pericol securitatea națională a României.

Din probe reiese să între 2024 și 2025 suspectul, fost înalt funcționar al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai KGB din Belarus. Aceste întrevederi ar fi avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile de spionaj prestate.

„Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova,” se arată într-un comunicat transmis de DIICOT.

SRI: Caz de trădare documentat în cooperare cu parteneri externi

„În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova”, a transmis Serviciul Român de Informații.

