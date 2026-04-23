Fostul ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Şerban, are un mesaj pentru Bolojan: „Să-l vedem la muncă”

Luiza Dobrescu

Imediat ce şi-a prezentat demisia din funcţia din funcţia de ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban a dat o fugă la parlament, la biroul liderului Sorin Grindeanu.

Odată depusă demisia, locul acestuia, la Transporturi, va fi preluat de premierul Ilie Bolojan, a fost anunţat iniţial.

Ziua demisiei a fost „o zi normală”, spune Şerban, care i-a  un mesaj premierului Bolojan, în scrisoarea de demisie. Per total, a mai spus fostul ministru, a avut o colaborare „în regulă” cu Ilie Bolojan.

Şerban i-a lăsat lui Bolojan şi un mesaj, dar şi câteva priorităţi de rezolvat.

„Să vedem! Să-l vedem la muncă. Probleme nu sunt, sunt chestii de zi cu zi. Avem PNRR care trebuie închis până în august. Avem programul SAFE care trebuie semnat în luna mai”

Urmează ca preşedintele să emită decretul.

„Mâine sunt la birou înapoi, până se eliberează decretul”, a mai spus Ciprian Şerban.

Între timp, premierul Ilie Bolojan a anunţat că va prelua portofoliul de ministru al Energiei, în timp ce pe cel de la Transporturi îl va prelua Radu Miruţă, ministru al Apărării.

Şerban: „Ministrul nu conduce Metrorex”

Şerban răspunde şi acelora care l-au acuzat de creşterea preţului călătoriei cu metroul.

„N-am detonat nicio bombă (n.r creşterea preţului la călătoria cu metroul). Ministrul nu conduce Metrorex. A fost o propunere a consiliului de administraţie”, a răspuns Şerban cu privire la creşterea preţului la biletul de metrou.

Noile tarife de metrou, de la 1 mai

  • O călătorie cu metroul în București va costa 7 lei, de la 5 lei în prezent.
  • Cartela de 10 călătorii va costa 55 de lei, de la 40 acum.
  • Abonamentul pe zi va costa 18 lei, de la 12 lei în prezent.
  • Abonamentul săptămânal va fi 60 de lei, de la 45 acum.
  • Abonamentul lunar va costa 140 de lei.
  • Prețul abonamentului pe 6 luni se mărește de la 500 la 700 de lei, iar cel anual creşte de la 900 la 1.300 de lei.

Elevii şi studenţii vor beneficia în continuare de gratuitate, respectiv reducerea de 90%.

FLASH NEWS Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a semnat demisia odată cu miniștrii PSD
16:48
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și-a semnat demisia odată cu miniștrii PSD
ULTIMA ORĂ Cum răspunde vicepremierul Oana Gheorghiu acuzațiilor privind „vânzarea hoțească” a companiilor de stat: „Este un fake news pentru a speria oamenii” 
15:41
Cum răspunde vicepremierul Oana Gheorghiu acuzațiilor privind „vânzarea hoțească” a companiilor de stat: „Este un fake news pentru a speria oamenii” 
ACTUALITATE Un nou fenomen ia amploare în România. De ce multe cupluri divorțează din cauza antrenorilor de fitness
15:38
Un nou fenomen ia amploare în România. De ce multe cupluri divorțează din cauza antrenorilor de fitness
ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan a anunțat numele înlocuitorilor miniștrilor PSD. Prim-ministrul preia Ministerul Energiei. Cum și-au împărțit USR și PNL portofoliile
15:37
Premierul Ilie Bolojan a anunțat numele înlocuitorilor miniștrilor PSD. Prim-ministrul preia Ministerul Energiei. Cum și-au împărțit USR și PNL portofoliile
ULTIMA ORĂ Radu Marinescu şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Justiţiei: „Nu am făcut aceste lucruri singur”
15:28
Radu Marinescu şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Justiţiei: „Nu am făcut aceste lucruri singur”
ULTIMA ORĂ DNA a dispus reţinerea a şase inculpaţi în dosarul CJ Bistriţa-Năsăud şi control judiciar pentru alţi doi. Printre ei se află şi şeful instituţiei
15:08
DNA a dispus reţinerea a şase inculpaţi în dosarul CJ Bistriţa-Năsăud şi control judiciar pentru alţi doi. Printre ei se află şi şeful instituţiei
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
VIDEO Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
16:47
Imaginile zilei: Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a fost atacat cu un lichid roşu, după o conferință la Berlin
FLASH NEWS Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
16:36
Donald Trump ordonă Marinei americane să distrugă orice ambarcațiune a Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Nu trebuie să existe nicio ezitare”
ANUNȚ Ilie Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei: ”Zona de energie este una dintre problemele noastre importante”
16:35
Ilie Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei: ”Zona de energie este una dintre problemele noastre importante”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
16:31
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 24 aprilie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
16:10
Doru Bușcu: PSD s-a grăbit și nu are un plan/În opoziție e AUR și e puternic
ACTUALITATE 400 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
16:05
400 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

