Imediat ce şi-a prezentat demisia din funcţia din funcţia de ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban a dat o fugă la parlament, la biroul liderului Sorin Grindeanu.

Odată depusă demisia, locul acestuia, la Transporturi, va fi preluat de premierul Ilie Bolojan, a fost anunţat iniţial.

Ziua demisiei a fost „o zi normală”, spune Şerban, care i-a un mesaj premierului Bolojan, în scrisoarea de demisie. Per total, a mai spus fostul ministru, a avut o colaborare „în regulă” cu Ilie Bolojan.

Şerban i-a lăsat lui Bolojan şi un mesaj, dar şi câteva priorităţi de rezolvat.

„Să vedem! Să-l vedem la muncă. Probleme nu sunt, sunt chestii de zi cu zi. Avem PNRR care trebuie închis până în august. Avem programul SAFE care trebuie semnat în luna mai”

Urmează ca preşedintele să emită decretul.

„Mâine sunt la birou înapoi, până se eliberează decretul”, a mai spus Ciprian Şerban.

Între timp, premierul Ilie Bolojan a anunţat că va prelua portofoliul de ministru al Energiei, în timp ce pe cel de la Transporturi îl va prelua Radu Miruţă, ministru al Apărării.

Şerban: „Ministrul nu conduce Metrorex”

Şerban răspunde şi acelora care l-au acuzat de creşterea preţului călătoriei cu metroul.

„N-am detonat nicio bombă (n.r creşterea preţului la călătoria cu metroul). Ministrul nu conduce Metrorex. A fost o propunere a consiliului de administraţie”, a răspuns Şerban cu privire la creşterea preţului la biletul de metrou.

Noile tarife de metrou, de la 1 mai

O călătorie cu metroul în București va costa 7 lei , de la 5 lei în prezent.

cu metroul în București va costa , de la 5 lei în prezent. Cartela de 10 călătorii va costa 55 de lei , de la 40 acum.

va costa , de la 40 acum. Abonamentul pe zi va costa 18 lei , de la 12 lei în prezent.

va costa , de la 12 lei în prezent. Abonamentul săptămânal va fi 60 de lei , de la 45 acum.

va fi , de la 45 acum. Abonamentul lunar va costa 140 de lei .

va costa . Prețul abonamentului pe 6 luni se mărește de la 500 la 700 de lei, iar cel anual creşte de la 900 la 1.300 de lei.

Elevii şi studenţii vor beneficia în continuare de gratuitate, respectiv reducerea de 90%.

