Ilie Bolojan a declart marți, la Știrile ProTV, că PNL nu va mai face vreo alianță cu PSD și începe consultări cu grupurile parlamentare pentru susținerea unui guvern minoritar. Premierul a susținut că un guvern cu mai puțini miniștri ar putea fi mai eficient.

„Suntem pregătiți să înlocuim miniștrii PSD”, spune Bolojan

Întrebat despre funcționarea unui guvern fără PSD și despre posibilitatea unui executiv minoritar, premierul Bolojan a spus că rezultatele vor fi vizibile în perioada imediat următoare.

„Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare, la voturile din Parlament. Dar, în aceste zile în care va rămâne un guvern fără PSD, voi demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune decât în condițiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condițiile în care miniștrii lucrează să facă performanță. Sunt convins că Guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puțini miniștri și va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparații, pentru că este o necesitate pentru țara noastră”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

