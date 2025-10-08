FOTO / Adelina Pestrițu dă detalii despre fiica sa. ”Are TOT ce își poate dori”

Adelina Pestrițu, în vârstă de 38 de ani, a oferit câteva detalii despre Zenaida, fiica sa și a lui Virgil Șteblea.



Adelina Pestrițu a fost asistentă de televiziune, iar acum este influencer și se bucură de mare succes în mediul online. În ceea ce privește viața personală, aceasta a fost căsătorită de două ori. Primul mariaj al vedetei a fost cu Liviu Vârciu. Din anul 2019, Adelina Pestrițu este căsătorită cu Virgil Șteblea, alături de care are o fiică, Zenaida Maria.

Bruneta a făcut declarații despre fiica sa și a lui Virgil Șteblea într-un interviu pentru click.ro.

Adelina Pestrițu dă detalii despre fiica sa. ”Îi plac rochițele de prințesă și stilul cât mai confortabil”

”Îi place să poarte părul prins, să nu o încurce atunci când vrea să se joace. Și-l mai lasă desfăcut când mergem la evenimente dar îi place foarte mult să îi fac codițe. Nu vrea să se tundă deloc. Are accesoriile ei și are tot ce își poate dori. Îi plac rochițele de prințesă și stilul cât mai confortabil”, a spus Adelina Pestrițu.

”Ei îi place oricum, deja s-a obișnuit cu mine. Astăzi sunt cu părul prins, mâine cu el desfăcut, mai îmi pun o meșă foarte lungă, nu știu ce schimbări mai îmi fac. Zeny se uită, îi place să îi explic și să îi povestesc, îi explic ce mi-am făcut și tot timpul îmi spune:“Mami, ce frumoasă ești!””, a mai spus aceasta.