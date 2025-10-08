FOTO / Alina Chivulescu, despre RELAȚIA cu Dan Chișu. ”A durat ceva până să ne decidem să încercăm”

Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul său de viață, Dan Chișu, în vârstă de 70 de ani.



Alina Chivulescu este o cunoscută actriță de teatru, film și televiziune. În plan personal, Alina Chivulescu este căsătorită de peste șase ani cu Dan Chișu, dar sunt împreună de zece ani. Artista mai are un mariaj la activ și este mama unui băiat care se numește Mika.

Alina Chivulescu a fost și este o apariție care atrage imediat atenția cu frumusețea sa. De altfel, în anul 1992 aceasta a fost Miss România, iar ulterior a fost Miss Planet și a câștigat locul doi la Miss Marea Neagră, din Bulgaria.

Actrița a vorbit, pentru revista Avantaje, despre relația sa cu actualul partener de viață, Dan Chișu. Cei doi sunt născuți în aceeași zi – 21 iulie.

Alina Chivulescu, despre relația cu Dan Chișu. ”Cred în destin și el a zis mai bine decât aș putea eu: a fost un timing bun”

”Inițial am zis că semănăm (n.r. referitor la aceeași zi de naștere), deși era evident cât suntem de diferiți. El are o determinare din care eu n-am nici 10%. A durat ceva până să ne decidem să încercăm. Acum cred că suntem mai mult complementari. Cred în destin și el a zis mai bine decât aș putea eu: a fost un timing bun”, a afirmat Alina Chivulescu.

”O relație este un parteneriat, pe lângă multe alte lucruri. Undeva, așteptările, munca, gusturile, preferințele, trebuie să conveargă, să păstrezi cumva admirația, toleranța, dăruirea de la începuturi. E complicat și nici nu cred că-s cea mai potrivită persoană să dea sfaturi. Nu știu ce face să rămână acel „mergem împreună până la capăt”. Poate să-ți construiești propriile reguli ar fi un sfat bun în relațiile personale”, a mai declarat actrița.