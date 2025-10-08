Prima pagină » Actualitate » FOTO / Alina Chivulescu, despre RELAȚIA cu Dan Chișu. ”A durat ceva până să ne decidem să încercăm”

FOTO / Alina Chivulescu, despre RELAȚIA cu Dan Chișu. ”A durat ceva până să ne decidem să încercăm”

08 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO / Alina Chivulescu, despre RELAȚIA cu Dan Chișu. ”A durat ceva până să ne decidem să încercăm”
Galerie Foto 29
Alina Chivulescu, despre relația cu Dan Chișu

Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul său de viață, Dan Chișu, în vârstă de 70 de ani.

Alina Chivulescu este o cunoscută actriță de teatru, film și televiziune. În plan personal, Alina Chivulescu este căsătorită de peste șase ani cu Dan Chișu, dar sunt împreună de zece ani. Artista mai are un mariaj la activ și este mama unui băiat care se numește Mika.

Alina Chivulescu a fost și este o apariție care atrage imediat atenția cu frumusețea sa. De altfel, în anul 1992 aceasta a fost Miss România, iar ulterior a fost Miss Planet și a câștigat locul doi la Miss Marea Neagră, din Bulgaria.

Actrița a vorbit, pentru revista Avantaje, despre relația sa cu actualul partener de viață, Dan Chișu. Cei doi sunt născuți în aceeași zi – 21 iulie.

Alina Chivulescu, despre relația cu Dan Chișu. ”Cred în destin și el a zis mai bine decât aș putea eu: a fost un timing bun”

”Inițial am zis că semănăm (n.r. referitor la aceeași zi de naștere), deși era evident cât suntem de diferiți. El are o determinare din care eu n-am nici 10%. A durat ceva până să ne decidem să încercăm. Acum cred că suntem mai mult complementari. Cred în destin și el a zis mai bine decât aș putea eu: a fost un timing bun”, a afirmat Alina Chivulescu.

”O relație este un parteneriat, pe lângă multe alte lucruri. Undeva, așteptările, munca, gusturile, preferințele, trebuie să conveargă, să păstrezi cumva admirația, toleranța, dăruirea de la începuturi. E complicat și nici nu cred că-s cea mai potrivită persoană să dea sfaturi. Nu știu ce face să rămână acel „mergem împreună până la capăt”. Poate să-ți construiești propriile reguli ar fi un sfat bun în relațiile personale”, a mai declarat actrița.

Citește și

AI AFLAT! Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
15:17
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
ACTUALITATE Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
15:16
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
VIDEO Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
15:03
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
NEWS ALERT După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
14:50
După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
POLITICĂ CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
14:48
CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
ACTUALITATE Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan
14:47
Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Ce este fericirea? „Fericirea nu este ceva gata făcut. Ea vine din propriile tale acțiuni”
NEWS ALERT Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator
15:18
Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator
VIDEO Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”
15:17
Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”
HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2025. CAPRICORNII vor străluci
15:00
Horoscop 9 octombrie 2025. CAPRICORNII vor străluci
EXTERNE Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală”
14:56
Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală”
EXTERNE Familia Trump, pusă la zid pentru că ar vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de Donald Trump Jr. e în centrul scandalului
14:47
Familia Trump, pusă la zid pentru că ar vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de Donald Trump Jr. e în centrul scandalului